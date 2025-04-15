Кінотеатр «Львів» у Стрийському парку передадуть у користування УКУ.

 

Комісія з питань комунального майна Львівської облради підтримала ініціативу Українського католицького університету щодо можливості використання будівлі колишнього кінотеатру «Львів» (вул. У. Самчука, 12) для потреб вишу. Кінотеатр «Львів» у Стрийському парку перебуває в обласній власності і багато років не використовується за призначенням, дискусії щодо його подальшої долі точаться вже близько 10 років.

 

 

Як повідомили у Львівській облраді, УКУ планує створити у цій будівлі освітньо-культурний центр для роботи з ветеранами, школярами, громадою міста, а також для проведення відкритих дискусій, лекцій, програм для широкої аудиторії.

 

Ректор УКУ Тарас Добко у листі до Львівської облради зазначив, що в перші роки втілення проєкту ревіталізації будинку колишнього кінотеатру УКУ розглядає можливість перенесення туди частини програм із Центру Шептицького. Також університет планує розвивати нові програми: центр науки з програмами для студентів і школярів Львова з лабораторіями з робототехніки та виставковий мистецький центр з приміщеннями для презентацій та культурно-освітніх громадських заходів.

 

«У довготривалій перспективі опрацюємо комплексну програму ревіталізації, враховуючи потреби університету, Стрийського парку, міста та області», – йдеться в листі Тараса Добка до ЛОР.

 

Концепцію використання приміщення на депутатській комісії представили проректори УКУ Наталя Климовська і Любомир Тарнавський.

 

 

Нагадаємо, що приміщення кінотеатру «Львів» перебуває у занедбаному стані, багато років основна зала кінотеатру – аварійна, будівля практично не використовується. Частину приміщень ЛОР передавала в оренду підприємцям, що займаються ресторанним бізнесом та наданням послуг харчування. У 2023 році ЛОР заявляла про виселення орендарів через несплату орендної плати.

 

Колись один з найпопулярніших у місті, кінотеатр «Львів» на 760 місць працював з 1960 року і був першим широкоформатним кінотеатром України зі стереозвуком.


 

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