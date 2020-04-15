Українська галицька партія закликала закрити Почаївську лавру. Хоча би на період карантину.

Українська галицька партія, як повідомила голова її політради Ірина Моряк, закликала президента Володимира Зеленського терміново закрити Почаївську лавру Московського патріархату у місті Почаїв Кременецького району Тернопільській області хоча б на період карантину.

Як відомо, в іншій лаврі цієї конфесії – київській Києво-Печерській – виявили 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, внаслідок чого її закрили на карантин.

Однак є обґрунтовані підозри, що й у Почаєві можуть теж бути інфіковані коронавірусом люди, бо кілька прочан після відвідування Лаври захворіли на COVID-19. Тому закликається закрити Почаївську лавру і провести необхідне тестування "на наявність коронавірусу осіб із груп підвищеного ризику її кліру":