Українська галицька партія закликала закрити Почаївську лавру. Хоча би на період карантину.

Українська галицька партія, як повідомила голова її політради Ірина Моряк, закликала президента Володимира Зеленського терміново закрити Почаївську лавру Московського патріархату у місті Почаїв Кременецького району Тернопільській області хоча б на період карантину.
Як відомо, в іншій лаврі цієї конфесії – київській Києво-Печерській – виявили 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, внаслідок чого її закрили на карантин.
Однак є обґрунтовані підозри, що й у Почаєві можуть теж бути інфіковані коронавірусом люди, бо кілька прочан після відвідування Лаври захворіли на COVID-19. Тому закликається закрити Почаївську лавру і провести необхідне тестування "на наявність коронавірусу осіб із груп підвищеного ризику її кліру":
Володимире Олександровичу!
Заради здоров'я українського народу закликаємо Вас терміново закрити Почаївську лавру Московського патріархату хоча б на період карантину. Мусимо з прикрістю констатувати, що в час, коли весь український нарід чемно виконує введені в країні надзвичайні карантинні заходи для зупинки розповсюдження інфекції коронавірусу COVID-19, ієрархи Російської православної церкви в Україні (Московського патріархату) легковажать відповідними державними розпорядженнями і в масовому порядку не дотримуються безпекових обмежень. Одним із наслідків такої поведінки вже стало масове інфікування духовних осіб московського обряду у Києво-Печерській лаврі, що, після належного інкубаційного періоду, може вилитися у масові захворювання парафіян, котрі численно відвідували відповідні релігійні заходи. Слава Богу, цю Лавру рішенням комісії з надзвичайних ситуацій закрили на карантин.
Натомість, як мельдують загальноукраїнській громадськості стривожені місцеві мешканці, духовенство Почаївської лаври в Галичині, що перебуває в перманентному контакті з духовенством вже закритої на карантин Києво-Печерської лаври, також належно не дотримується вимог карантинного режиму – з відповідними сумними наслідками. Ще на початку поточного місяця стало відомо про позитивний тест на коронавірус жителя містечка Шепетівки, який, найбільш імовірно, заразився в Почаївській лаврі. А ще раніше, 23 березня, у восьми паломників з Молдови, які повернулися з Почаївської лаври, було виявлено COVID-19. Всього на території Лаври проживають дві і пів сотні осіб, які перебувають у надто тісному контакті один з одним.
Тому заради збереження здоров'я населення та щоби люди не наражалися на зараження небезпечною інфекцією, закликаємо Вас дати належне розпорядження відповідним державним службам про закриття на карантин Почаївської лаври у м. Почаїв Кременецького району Тернопільській області і провести тестування на наявність коронавірусу осіб із груп підвищеного ризику її кліру.
15.04.2020