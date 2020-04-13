У Києво-Печерській лаврі діагностували 90 випадків COVID-19.

 

У Києво-Печерській лаврі станом на понеділок виявлено 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

 

 

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час понеділкового брифінгу щодо поширення COVID-19. 

 

З його слів, минулої доби у столиці коронавірусне захворювання виявили у 79 киян, при тім 63 нові випадки зареєстровано у Києво-Печерській лаврі.

 

"Загалом там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Місто сьогодні відправить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання. Також підкреслю, що Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин", – сказав Кличко.

 

Голова Києва звернувся до правоохоронних органів зі закликом проконтролювати дотримання цього рішення.

 

Станом на ранок понеділка у Києві виявили 495 випадків коронавірусної хвороби – у такий спосіб, на Києво-Печерську лавру припадає кожен п'ятий.  

 

Як писав Z, у березні настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Московського патріархату Павло засудив карантинні заходи, впроваджені владою, і звернувся до вірян зі закликом сміливо відвідувати храми і брати участь у колективній молитві, причасті, долучати старців і дітей. "Старше покоління, молодше покоління – всі поспішіть у храм", – закликав він.

 

Згідно з тодішніми словами Павла, українська влада припустилася "недалекоглядності", коли оприлюднила "безумні веління" щодо карантину. Він вважав, що влада зацікавлена "тримати в страху людей".

 

Окрім того, митрополит УПЦ МП поставив під сумнів рівень загроз від COVID-2019. "Сьогодні всі бояться коронавірусу. Але помирає маленький відсоток. А скільки помирає від онкології? Туберкульозу? Наркотиків? Скільки самогубств? Ніхто на це зважає", – казав настоятель Лаври.

 

4 квітня на офіційній сторінці Києво-Печерської лаври з'явилося повідомлення: для запобігання спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія провела тестування на наявність захворювання, а серед протестованих є і Павло. Згідно зі санітарними вимогами, в усіх приміщеннях Лаври провели обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершують у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.

 

Після тестування митрополит Павло підтвердив, що в Лаврі спалах ГРВІ: владика сказав, що він із однодумцями – "не ангели" і "мають право хворіти".

 

“Тільки сьогодні зробили тести більшості братії, тому ворота Лаври закриті на цей час, щоб стихла уся ця чума XXI століття”, – сказав митрополит.

 

“Ми живі, ми здорові. Так, у нас всіх є і запалення легенів, і вірусні… моменти... не знаю, як їх назвати… грипи. Але ми переносимо усе це”, – запевнив намісник.

 

13.04.2020

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