У Конгресі США заявили про лабораторне походження коронавірусу в Китаї.

У 520-сторінковому звіті американських парламентарів наводиться п’ять аргументів на користь цього твердження.

 

 

Конгресмени Сполучених Штатів за підсумками дворічного розслідування заявили, що COVID-19, з великою ймовірністю, має лабораторне походження і поширився через витік. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на 520-сторінковий звіт американських парламентарів.

 

«Вірус COVID-19, з найбільшою ймовірністю, поширився з лабораторії в китайському місті Ухані», – йдеться в документі, складеному підкомітетом з питань коронавірусу Комітету з нагляду Палати представників Конгресу. Підготовкою доповіді керував конгресмен-республіканець Бред Венстрап (Brad Wenstrup).

 

Американські законодавці надали п'ять аргументів на підтримку версії про евентуальне штучне походження коронавірусу. По-перше, вони стверджують, що COVID-19 має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. По-друге, всі випадки зараження походять від одного джерела, тоді як попередні пандемії мали кілька джерел поширення. По-третє, конгресмени наголосили на наявності дослідницької лабораторії з вивчення вірусів SARS в Ухані. На їхню думку, ця лабораторія працювала з недостатнім рівнем біологічної безпеки. По-четверте, автори доповіді вказали на випадки захворювання серед співробітників Уханьського інституту вірусології восени 2019 року ще за кілька місяців до виявлення COVID-19 на ринку диких тварин. По-п’яте, майже за всіма науковими критеріями, якби існували докази природного походження вірусу, то вони вже були б виявлені.

 

У звіті підкомітет також засудив зусилля Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо боротьби з пандемією, заявивши, що вона «поставила політичні інтереси Комуністичної партії Китаю вище за свою місію допомагати людям у всьому світі» та навіть «дозволила партії контролювати своє розслідування щодо походження вірусу».

 

Водночас більшість спецслужб США стверджують, що вірус не був створений за допомогою генної інженерії, але досі не зовсім зрозуміло, як почалася пандемія. Аналіз американської розвідки, оприлюднений минулого року, свідчить про те, що можливе як лабораторне, так і природне походження. Американська розвідувальна спільнота наразі залишається розколотою щодо цього питання. 

04.12.2024

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