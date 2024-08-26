У президентки Молдови діагностували COVID-19.

Через це Мая Санду не зможе взяти участь у публічних заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.

У президентки Молдови Маї Санду діагностовано COVID-19. З цієї причини вона не зможе взяти участі в публічних заходах, присвячених Дню незалежності. Про це повідомляє інформаційний портал IPN.

Молдовський уряд організує заходи з нагоди 33-ої річниці проголошення незалежності Республіки Молдова, на які запрошено місцевих та міжнародних артистів і групи. Заходи триватимуть протягом трьох днів. 27 серпня країну з офіційними візитами відвідають президент Литви Ґітанас Науседа, президент Естонії Алар Каріс та президент Латвії Едґар Рінкевіч.

«На жаль, я не зможу взяти участь у заходах 27 серпня, які відбудуться сьогодні і завтра. На жаль, у мене діагностували COVID-19. Я почуваюся добре, у мене немає інших симптомів, але я більш втомлена, ніж зазвичай», – заявила Санду у відеозверненні.

Водночас молдовська президентка запевнила, що попри недугу почувається добре. «Я почуваюся добре, у мене немає жодних симптомів, крім втоми, і щоби не створювати ризику для інших людей, я перебуватиму в ізоляції протягом наступних кількох днів. Хочу попросити вас бути обачнішими. COVID не зник. Якщо ви зауважите в себе симптоми, перевірте, здайте аналізи, поговоріть зі своїм лікарем. Бажаю всім вам здоров'я, бережіть себе та дякую за розуміння», – застерегла Мая Санду.

Протягом останніх двох тижнів у Молдові стрімко зросла кількість випадків зараження на COVID-19. З 12 до 18 серпня зростання захворювань перевищило 60%. Пресслужба Національної аґенції громадського здоров'я повідомила, що за тиждень у республіці зареєстровано 2213 випадків захворювання на цей вірус. Інститут швидкої допомоги рекомендував громадянам носити захисні маски у громадських місцях.