США відмовилися від норм ВООЗ щодо боротьби з пандеміями.

Адміністрація Трампа визнала їх спробою втручання у внутрішні справи США.

 

 

Сполучені Штати вирішили відмовитися від норм Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо боротьби з пандеміями. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший і державний секретар Марко Рубіо заявили, що США відмовляються виконувати поправки, ухвалені 2024 року країнами-членами ВООЗ.

 

Йдеться про поправки до Міжнародних медико-санітарних правил, запропонованих ВООЗ для покращення готовності до майбутніх пандемій. Вони були ухвалені, аби виправити неузгодженості глобальної відповіді на COVID-19. Всі ці заходи de facto вже вживалися ВООЗ і окремими країнами в рамках боротьби з пандемією коронавірусу, яка, за оцінками організації, забрала життя близько семи мільйонів осіб. Тепер ВООЗ хоче закріпити ці принципи de jure. Але адміністрація Дональда Трампа визнала їх «спробою втручання у внутрішні справи США».

 

«Запропоновані поправки... відкривають можливості для маніпулювання інформацією, пропаганди і цензури, які ми спостерігали під час пандемії COVID. США можуть співпрацювати з іншими країнами, не ставлячи під загрозу наші громадянські свободи, не підриваючи нашу Конституцію і не відмовляючись від дорогоцінного суверенітету Америки», – йдеться в заяві міністра охорони здоров'я США.

 

Роберт Кеннеді-молодший активно виступає проти вакцинації населення, а минулого місяця він, наприклад, звільнив усіх членів Консультативного комітету з практик вакцинації (ACIP) при Центрах з контролю та профілактики захворювань (CDC). Адміністрація Дональда Трампа в перші місяці пандемії COVID-19 відмовлялася від вакцинації та запровадження карантинних заходів. В результаті США стали одними з лідерів у світі за кількістю випадків захворювання на коронавірус. У перший же день після другого вступу на посаду президента Трамп підписав указ про вихід США з ВООЗ.

20.07.2025

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