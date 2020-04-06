Ухвалено вирок вбивці словацького журналіста Яна Куцяка.

Його засуджено до 23 років позбавлення волі.

 

 

Спеціалізований кримінальний суду в Пезіноку поблизу Братислави в понеділок, шостого квітня, ухвалив вирок щодо колишнього військовика  Мірослава Марчека (Miroslav Marček). Його засуджено до 23 років в'язниці. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Марчека  визнали винним у безпосередньому скоєнні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої в лютому 2018 року.

 

Марчек не був присутнім у суді під час зачитування вироку. Він ще раніше визнав свою провину.

 

Це вже другий вирок у цій справі. Наприкінці грудня минулого року суд засудив до 15 років позбавлення волі Золтана Андруска (Zoltán Andruskó). Суд назвав його посередником в злочині. В ході процесу Андруско теж  визнав провину і уклав угоду зі слідством.

 

Нагадаємо, що 27-річного журналіста Яна Куцяка і його наречену застрелили 21 лютого 2018 року у власному будинку за 65 км від Братислави. Перед вбивством Куцяк розслідував вплив італійського мафіозного угрупування Ndrangheta на уряд Словаччини. Зокрема, він звинувачував осіб, наближених до тодішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в тісних зв'язках з італійськими підприємцями, котрі, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Куцяк розслідував також діяльність компаній, пов'язаних зі словацьким бізнесменом Маріаном Кочнером.

 

Звинувачення висунуто ще трьом підозрюваним, включно зі згаданим бізнесменом Кочнером, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк. Також обвинуваченими є знайома Кочнера Алена Цуцова (Alena Zsuzsová) і ймовірний помічник вбивці Марчека – Томаш Сабо (Tomaš Sabo). 

 

Вбивство Яна Куцяка і посмертна публікація його незакінченої статті викликали масові антиурядові демонстрації в Словаччині і призвели до політичної кризи. Під тиском громадськості уряд Фіцо був змушений піти у відставку.

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