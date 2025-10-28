Орбан намагається створити антиукраїнський блок усередині ЄУ.

До нього він хоче залучити Словаччину, Чехію, а також окремі партії.

 

 

Угорщина має намір об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб створити всередині Європейської Унії блок, скептично налаштований до України. Про це у вівторок, 28 жовтня, написало видання Politico з покликом на слова Балажа Орбана (Balázs Orbán) – головного політичного радника угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

 

З боку Праги партнером із цієї коаліції Будапешт бачить правого популіста Андрія Бабіша, партія котрого ANO нещодавно здобула перемогу на парламентських виборах і почала перемовини про формування правлячої коаліції. З боку Братислави – уряд чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За задумом Віктора Орбана, лідери трьох названих східноєвропейських країн мали б узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів Євроунії.

 

«Хоча до міцного політичного об'єднання ще далеко, його створення може значно ускладнити зусилля ЄУ щодо фінансової та військової підтримки України», – пише Politico.

 

«Я думаю, що це станеться – і буде дедалі помітнішим. Це дуже добре спрацювало під час міґраційної кризи. Саме так ми змогли чинити опір», – зазначив Балаж Орбан, коли журналісти його запитали про потенціал троїстого альянсу, який може почати діяти як блок у Європейській Раді.

 

На його переконання, до цієї спілки можна було б затягнути й четверту країну – Польщу, як це було під час міґраційної кризи у 2015 році. Поважні розбіжності всередині «четвірки», проте, почалися після вторгнення російських військ в Україну 2022-го. Тому тепер, припускає Politico, «Вишеградська четвірка» може так і залишитися «трійкою» без Польщі у її складі.

 

Хоча до антиукраїнського блоку, як припускає видання, можуть увійти ще й окремі партії, представлені у Європарламенті. Як можливих партнерів Балаж Орбан назвав праві фракції «Європейські консерватори і реформісти» та «Європа суверенних націй», а також «деякі ліві групи», налаштовані проти України.

28.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Родинні цінності Шептицьких у ландшафті Галичини
Ярослава Яковлєва • Олег Яськів
Велич сім’ї визначається не добробутом, а здатністю виховати покоління, яке несе духовні та моральні орієнтири у світ
26.10.25 | | Минуле
Без Тарнавського
Василь МАХНО
Тарнавський був своєрідним Дон Кіхотом української поезії. Він до кінця обстоював свою естетичну програму, не зраджуючи їй. Можливо, тому був самотній і непоступливий
25.10.25 | | Дискурси
Повернутися до… війська
Олеся Ісаюк
Вибухнуло і винесло на поверхню водночас гіперзбудження, ресентимент і наслідки тривалої травми мовчання. Саме звідси патетичність і надривна емоційність початку 1990-х.
24.10.25 | | Галичина
Європейський мирний план на тлі провалу Будапешта
Максим МУЛЯР
У жовтні український мирний трек набув нової динаміки. Завдяки тому, що президент США Дональд Трамп увімкнув прискорювач під назвою Tomahawk.
24.10.25 | | У світі
Богдан Сойка – мистець духовного світобачення
Любов Волошин
Він завжди помітно виділявся самобутністю своєї життєвої постави. Був людиною рідкісної душевної краси та глибокого духовного життя
24.10.25 | | Минуле
Матеріяли до лоції Всеокеану. Літо
Дмитро Єльніков
Що вже робити – тепер усе має добре бути, як є.​ Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого.
24.10.25 | | Дискурси
Щось таке просте
Тарас Прохасько
Не кажу, що як знищимо ще й сес жереп, то буде кончина світу. Ще й не таке нищили. Хоча – хто знає – може, щоразу кончина світу і ставала. Може тих кончин є значно більше, ніж одна
23.10.25 | | Дискурси
Як пес махав... кормою
Юрій Винничук
ШІ частенько буває не досить уважний, а деколи відверто збиткується. Просто він любить трішки познущатися. Такий собі збитошний чортик. Але мусимо його терпіти.
22.10.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.