Орбан намагається створити антиукраїнський блок усередині ЄУ.

До нього він хоче залучити Словаччину, Чехію, а також окремі партії.

Угорщина має намір об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб створити всередині Європейської Унії блок, скептично налаштований до України. Про це у вівторок, 28 жовтня, написало видання Politico з покликом на слова Балажа Орбана (Balázs Orbán) – головного політичного радника угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

З боку Праги партнером із цієї коаліції Будапешт бачить правого популіста Андрія Бабіша, партія котрого ANO нещодавно здобула перемогу на парламентських виборах і почала перемовини про формування правлячої коаліції. З боку Братислави – уряд чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За задумом Віктора Орбана, лідери трьох названих східноєвропейських країн мали б узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів Євроунії.

«Хоча до міцного політичного об'єднання ще далеко, його створення може значно ускладнити зусилля ЄУ щодо фінансової та військової підтримки України», – пише Politico.

«Я думаю, що це станеться – і буде дедалі помітнішим. Це дуже добре спрацювало під час міґраційної кризи. Саме так ми змогли чинити опір», – зазначив Балаж Орбан, коли журналісти його запитали про потенціал троїстого альянсу, який може почати діяти як блок у Європейській Раді.

На його переконання, до цієї спілки можна було б затягнути й четверту країну – Польщу, як це було під час міґраційної кризи у 2015 році. Поважні розбіжності всередині «четвірки», проте, почалися після вторгнення російських військ в Україну 2022-го. Тому тепер, припускає Politico, «Вишеградська четвірка» може так і залишитися «трійкою» без Польщі у її складі.

Хоча до антиукраїнського блоку, як припускає видання, можуть увійти ще й окремі партії, представлені у Європарламенті. Як можливих партнерів Балаж Орбан назвав праві фракції «Європейські консерватори і реформісти» та «Європа суверенних націй», а також «деякі ліві групи», налаштовані проти України.