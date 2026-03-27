Прокуратура Словаччини розглядає справу проти прем'єра Фіцо за блокування газопостачання до України.

Йому закидають державну зраду та перевищення службових обов’язків.

Реґіональна прокуратура Братислави розглядає кримінальну заяву про державну зраду та інші злочини, подану проти прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опозиційною партією «Свобода і солідарність» (Sloboda a Solidarita – SaS). Про це повідомляє словацьке видання, iDen з покликом на пост у соціальних мережах лідера SaS Браніслава Ґрьолінґа (Branislav Gröhling).

За словами Ґьорлінґа, місяць тому SaS подала кримінальну скаргу на Роберта Фіцо через його рішення припинити аварійне постачання електроенергії до України, звинувачуючи його у кількох незаконних діях. Підозри стосуються, зокрема, можливого зловживання владою державним службовцем, державної зради, нелюдяності, порушення обов'язків щодо управління чужим майном, а також терористичної атаки.

«Генеральна прокуратура передала нашу кримінальну заяву до прокуратури Братислави, яка тепер вирішить, що з нею робити. Ми вважаємо, що Роберта Фіцо підозрюють у надзвичайно тяжких злочинах, тому я сподіваюся, що прокуратура чесно розслідує всю справу та поставиться до Фіцо так само, як і до будь-якого іншого громадянина», – написав голова SaS.

За словами колишньої міністерки юстиції та депутатки Марії Колікової (Mária Kolíková), прем'єр-міністр навіть не мав повноважень ухвалювати рішення про припинення поставок, що викликає підозри у зловживанні владою. «Оскільки заяви Фіцо також, схоже, узгоджуються з тим, що говорить Росія, необхідно перевірити, чи не є це координацією з іноземною державою, що суперечить інтересам Словацької Республіки. І це також потрібно розглядати в контексті дефіциту нафти. Зрештою, якби прем'єр-міністр здійснив належну диверсифікацію, у нас би не було дефіциту нафти», – заявила Колікова.

Вона також запитує, чи не призведе рішення прем'єра до порушення зобов'язань з боку Словацької системи передачі електроенергії (SEPS). «І ми вважаємо, що також необхідно розглянути, чи є це злочинами проти людяності, чи державною зрадою у зв'язку з диверсіями та терористичними актами», – додала Марія Колікова.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо у лютому оголосив, що Словаччина припиняє аварійне постачання електроенергії Україні. Фіцо пов'язав зупинку поставок із «ворожими діями» президента України Володимира Зеленського. Серед таких дій прем'єр назвав зупинки транзиту російського газу, а також постачання нафти трубопроводом «Дружба».