Чоловіка, що вчинив замах на Роберта Фіцо засуджено до 21 року в'язниці.

Юрай Цінтула має намір подати апеляцію.

Через півтора роки після замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Спеціалізований кримінальний суд у місті Банська-Бістриця у вівторок, 21 жовтня, засудив 72-річного письменника Юрая Цінтулу (Juraj Cintula) до 21 року позбавлення волі. Він був визнаний винним у тому, що у травні 2024 року вистрілив у Фіцо і важко його поранив. Про це повідомило видання Nový čas. Цінтулі загрожувало довічне ув'язнення.

Головуючий суддя Іґор Кралік (Igora Králika) заявив, що засуджений «діяв із наміром перешкодити нормальній роботі уряду». В результаті суд кваліфікував напад на Фіцо як терористичний акт. Проте суд вирішив не обирати максимальне покарання і не став засуджувати письменника до довічного ув'язнення з огляду на його вік та здоров’я.

Рішення ще не є остаточним. Після оголошення вироку Цінтула заявив, що він дотримується терміну для подання апеляції. Його слова підтвердив і адвокат Намір Альясрі (Namir Alyasry).

Нагадаємо, що інцидент стався 15 травня 2024 року в словацькому містечку Гандлова, де Юрай Цінтула вистрелив чотири рази у прем'єра Роберта Фіцо, який виходив з виїзногро засідання уряду. Стрільця затримали на місці злочину.

Внаслідок нападу Фіцо отримав тяжкі поранення, переніс дві операції і два місяці не міг виконувати обов'язки прем'єра. Під час суду Цинтула говорив, що стріляв у прем'єра, щоб «відстояти свободу культури». Він наголошував, що не хотів убивати Фіцо і тому не цілився йому в голову чи в серце.