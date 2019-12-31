Ухвалено перший вирок у справі про вбивство журналіста Яна Куцяка.

Одного з причетних до злочину засудили на 15 років ув’язнення.

 

 

Спеціалізований кримінальний суду в Пезіноку поблизу Братислави в понеділок, 30 грудня, ухвалив вирок щодо Золтана Андруска (Zoltán Andruskó). Його визнали винним у причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка (Jána Kuciak) та його нареченої Мартіни Кушнірової  (Martina Kušnírová). Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk.

 

42-річний  Золтан Андруско був посередником в злочині. За версією звинувачення, він отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від словацького мультимільйонера Маріана Кочнера (Marian Kočner). За інкримінованим Андруску злочином йому загрожувало довічне ув'язнення.  Андруско в ході процесу визнав провину, уклав угоду зі слідством. Його засуджено до 15 років ув’язнення.

 

Звинувачення висунуто ще чотирьом підозрюваним, включно зі згаданим бізнесменом Кочнером, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк. Також обвинуваченими є знайома Кочнера Алена Цуцова (Alena Zsuzsová), імовірний виконавець вбивства Мірослав Марчек (Miroslav Marček) і його можливий помічник Томаш Сабо (Tomaš Sabo). Всі вони наполягають на своїй невинуватості. Якщо суд визнає їх винними, це загрожує їм довічними термінами ув’язнення. 

 

Судовий процес у справі розпочався 19 грудня і триватиме ще впродовж січня 2020 року.

 

Нагадаємо, що 27-річного журналіста Яна Куцяка і його наречену застрелили 21 лютого 2018 року у власному будинку за 65 км на схід від столиці країни – Братислави. Перед вбивством Куцяк розслідував вплив італійського мафіозного угрупування «Ндранґета» (Ndrangheta) на уряд Словаччини. Зокрема, він звинувачував осіб, наближених до тодішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в тісних зв'язках з італійськими підприємцями, котрі, своєю чергою, були пов'язані з мафією.

 

31.12.2019

До теми

Оздоровчий сенс життя
Той, хто бачить сенс у житті, фізично та психічно здоровіший.
31.12.19 | | Наука
Наука у 2020: чого чекати в новому році?
Давид Кастельвеккі
Місії на Марс, кліматичні зустрічі та гібриди людей і тварин можуть визначити наукові події у 2020 році.
30.12.19 | | Наука
Беркут
Іван Франко
Я не люблю тебе,            ненавиджу, беркуте! За те, що в груди ти            ховаєш серце люте, І ось блищить мій кріс,            ціль добра, вистріл певен.
29.12.19 | | Минуле
Трембіташі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Мій страх перед трембітою, перед її звуком – один з найправдивіших страхів, що ставався зі мною в житті. За ним я тужу несказанно
29.12.19 | | Дискурси
Слово, яке вимовляють тільки пошепки
Кармен Посадас
Депресія не є примхою знуджених і лінивих людей: хто на неї страждає, не є ані слабаком, ні лузером. Це хвороба, і її, як будь-яку іншу, треба лікувати.
27.12.19 | | Дискурси
ВУФКУ: lost & found
Тетяна Майборода
Це приклад книжки, яка є візуальним дослідженням історії успіху вітчизняного кінематографу й того, на скільки тодішні митці були залучені в європейський контекст.
27.12.19 | | Штука
США погрожують Росії гібридною війною
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росію очікують кібератаки й інформаційне втручання з американського боку, якщо вона зважиться повторно встрявати в заокеанські вибори.
27.12.19 | | У світі
З вірою в бацьківщину
Юрій Андрухович
«Колективний Лукашенка» в українських головах, безперечно, суттєво доклався до цьогорічної перемоги «нових облич»
27.12.19 | | Дискурси

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.