Ухвалено перший вирок у справі про вбивство журналіста Яна Куцяка.

Одного з причетних до злочину засудили на 15 років ув’язнення.

Спеціалізований кримінальний суду в Пезіноку поблизу Братислави в понеділок, 30 грудня, ухвалив вирок щодо Золтана Андруска (Zoltán Andruskó). Його визнали винним у причетності до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка (Jána Kuciak) та його нареченої Мартіни Кушнірової (Martina Kušnírová). Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk.

42-річний Золтан Андруско був посередником в злочині. За версією звинувачення, він отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від словацького мультимільйонера Маріана Кочнера (Marian Kočner). За інкримінованим Андруску злочином йому загрожувало довічне ув'язнення. Андруско в ході процесу визнав провину, уклав угоду зі слідством. Його засуджено до 15 років ув’язнення.

Звинувачення висунуто ще чотирьом підозрюваним, включно зі згаданим бізнесменом Кочнером, діяльність та зв'язки з італійською мафією якого розслідував Куціяк. Також обвинуваченими є знайома Кочнера Алена Цуцова (Alena Zsuzsová), імовірний виконавець вбивства Мірослав Марчек (Miroslav Marček) і його можливий помічник Томаш Сабо (Tomaš Sabo). Всі вони наполягають на своїй невинуватості. Якщо суд визнає їх винними, це загрожує їм довічними термінами ув’язнення.

Судовий процес у справі розпочався 19 грудня і триватиме ще впродовж січня 2020 року.

Нагадаємо, що 27-річного журналіста Яна Куцяка і його наречену застрелили 21 лютого 2018 року у власному будинку за 65 км на схід від столиці країни – Братислави. Перед вбивством Куцяк розслідував вплив італійського мафіозного угрупування «Ндранґета» (Ndrangheta) на уряд Словаччини. Зокрема, він звинувачував осіб, наближених до тодішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в тісних зв'язках з італійськими підприємцями, котрі, своєю чергою, були пов'язані з мафією.