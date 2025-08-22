Угорщина і Словаччина вимагають від Брюсселя вплинути на Україну.

Йдеться про дронові удари ЗСУ по нафтогону «Дружба», яким Угорщина і Словаччина імпортує російську нафту.

Міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини звернулися до Європейської комісії з листом, в якому закликали керівництво Європейської Унії вжити заходів, щоб зупинити дронові атаки України на нафтогін «Дружба». Про це повідомив телеканал Euronews.

Остання атака була здійснена в четвер увечері, 21 серпня, на нафтоперекачувальну станцію «Унеча» в Росії. Це вже третя така атака за тиждень, яка фактично зупинила поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини, які, як і раніше, імпортують значні обсяги енергоносіїв з РФ.

«З огляду на те, що за останні роки ЄУ і її держави-члени надали Україні підтримку на сотні мільярдів євро, ми вважаємо дії України, які поважно загрожують енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини, абсолютно безвідповідальними», – йдеться в листі, підписаному міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто (Péter Szijjártó) і його словацьким колегою Юраєм Бланаром (Juraj Blanár).

Сіярто написав у соцмережі X, що поставки нафти в обидві країни припиняться як мінімум на п'ять днів. «Прояснімо ситуацію: цими атаками Україна завдає шкоди не Росії, а Угорщині та Словаччині», – підкреслив міністр.

Україна офіційно не визнала факт завдання удару по нафтових об'єктах. Однак Роберт «Мадьяр» Бровді, який очолює Сили безпілотних систем ЗСУ, опублікував на своїй сторінці в Telegram відео, на якому зафіксовані наслідки нової атаки. Відеозапис став доволі популярним у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 серпня, після другого такого удару по нафтогону «Дружба», в Брюсселі заявили, що постачання нафтового ринку ЄУ не перебуває під загрозою.