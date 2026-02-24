Прем’єр Фіцо розпорядився перекрити екстрене постачання електроенергії Україні.

За його словами, це захід у відповідь на припинення транзиту російської нафти нафтогоном «Дружба».

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у понеділок, 23 лютого, заявив, що виконав свою обіцянку про припинення екстрених постачань електроенергії до України. «Я виконав те, про що оголосив у суботу», – написав Фіцо у соцмережі Х. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

«На сьогоднішній зустрічі з міністром фінансів Ладіславом Каменіцьким (Ladislav Kamenický) я звернувся з проханням про припинення аварійного постачання електроенергії до України. Станом на сьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу в стабілізації української енергомережі, вона такої допомоги не отримає», – повідомив словацький прем’єр.

За його словами, він розпорядився, щоб національний оператор енергомереж припинив аварійні постачання електроенергії Україні доти, допоки не відновиться транзит російської нафти нафтогоном «Дружба». Фіцо також повідомив про спробу зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським для телефонної розмови напередодні свого рішення. Як він стверджує, українська сторона була готова до розмови лише після 25 лютого.

«Враховуючи серйозність ситуації та оголошений у Словаччині надзвичайний стан у нафтовій сфері, ми змушені негайно приступити до першого заходу у відповідь у цих обставинах. Його буде скасовано відразу після відновлення транзиту нафти до Словаччини. В іншому випадку ми перейдемо до подальших заходів у відповідь», – зазначив глава словацького уряду.

Словацькі компанії регулярно продають електроенергію українським споживачам у рамках звичайної комерційної торгівлі. Окрім того, Словаччина також забезпечує Україну так званою аварійною (або надзвичайною) електроенергією. Це поширена практика в усіх європейських країнах. Простіше кажучи, коли Україні загрожує дефіцит електроенергії, вона звертається до сусідніх країн, з якими має об'єднану електромережу, з проханням втрутитися та постачати енергію, необхідну для стабілізації електроенергетичної системи.

Трубопроводом «Дружба» нафта з Росії надходить через Україну до Словаччини та Угорщини. За даними української сторони, постачання було перервано з кінця січня через російські бомбардування. Водночас, Будапешт і Братислава звинувачують українське керівництво в тому, що воно навмисно перешкоджає відновленню транзиту.

Раніше Угорщина також погрожувала блокувати подальшу допомогу Євроунії Україні та назвала зупинку нафтових потоків «неспровокованим ворожим актом» з боку Києва. 23 лютого Угорщина наклала вето на 20-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, ці заходи вжито серед іншого у зв'язку з призупиненням постачання нафти трубопроводом «Дружба».

Офіційна речниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен (Anna-Kaisa Ikonen) заявила, що ЄК підтримує контакти з угорською та словацькою владами з питання порушеної роботи нафтогону «Дружба» і запевняє, що українська сторона налаштована його відремонтувати.