Євроунія готує альтернативний план фінансування України.

Наразі кредит на 90 млрд євро блокує Угорщина.

Україна отримає фінансування від країн Європейської Унії, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати обіцяний кредит у розмірі 90 млрд євро. Про це повідомило в середу, 11 березня, видання Politico з покликом на брюссельських дипломатів.

Лідери Євроунії запланували чергову зустріч наступного тижня у Брюсселі, сподіваючись переконати на саміті прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана та Роберта Фіцо виконати взяті на себе зобов'язання щодо схвалення кредиту, який має забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження оборонної війни проти Росією до кінця 2027 року.

За словами співрозмовників Politico, якщо обидві країни відмовляться поступитися, балтійські та північні держави готові надати Україні достатньо коштів для підтримки її платоспроможності у першому півріччі 2026 року. Загальна сума, що розглядається, становить 30 млрд євро – оскільки йдеться про двосторонні кредити, схвалення ЄУ вони не вимагають. Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Гейнен (Eelco Heinen) повідомив колегам, що його уряд передбачив виділення Києву 3,5 млрд євро на рік у рамках двостороннього сприяння до 2029 року.

«Ми не вперше стикаємося із подібними труднощами щодо Угорщини. Але ми забезпечимо цей кредит так чи інакше – заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis).

Проблема полягає в тому, що Будапешт чи будь-яка інша країна-член ЄУ може заблокувати кредит для України, незважаючи на те, що Унія його нібито й погодила ще в грудні минулого року. Справа в тому один із законопроєктів, необхідних для схвалення кредиту, вимагає одностайності всіх членів ЄУ.

Потреби Києва у фінансуванні дещо знизилися після того, як Міжнародний валютний фонд наприкінці лютого схвалив кредит у розмірі 8,1 млрд. доларів, негайно надавши перший транш на суму 1,5 млрд. Відтак Україна здатна зберегти платоспроможність до початку травня. Без цього кредиту Київ залишився би без необхідного фінансування вже наприкінці березня.