На Львівщині запроваджують надзвичайну ситуацію.

З 24 березня у Львівській області запроваджують надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС ЛОДА.

За підсумками засідання ухвалили рішення про визначення ситуації, що склалася на території області у зв’язку з поширенням ГРВІ, спричиненої коронавірусом, як надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

«За результатами лабораторних досліджень, на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування», – зазначив в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько.

Режим надзвичайної ситуації вводять на території області з 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено в режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.

«Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні», – акцентував голова ЛОДА Максим Козицький.

У межах засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечуватимуть життєдіяльність області.

Керівником робіт із ліквідації наслідків епідемії визначили профільного заступника голови ОДА Івана Собка. В межах своїх повноважень він визначить склад і структуру штабу, що напрацює план заходів із ліквідації наслідків.

У Тернопільській міській ОТГ вже діє режим надзвичайної ситуації. Докладніше про основні заходи можна прочитати за цим посиланням.