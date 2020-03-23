На Львівщині запроваджують надзвичайну ситуацію.

З 24 березня у Львівській області запроваджують надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС ЛОДА.
За підсумками засідання ухвалили рішення про визначення ситуації, що склалася на території області у зв’язку з поширенням ГРВІ, спричиненої коронавірусом, як надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.
«За результатами лабораторних досліджень, на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування», – зазначив в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько.
Режим надзвичайної ситуації вводять на території області з 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено в режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.
«Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні», – акцентував голова ЛОДА Максим Козицький.
У межах засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечуватимуть життєдіяльність області.
Керівником робіт із ліквідації наслідків епідемії визначили профільного заступника голови ОДА Івана Собка. В межах своїх повноважень він визначить склад і структуру штабу, що напрацює план заходів із ліквідації наслідків.
У Тернопільській міській ОТГ вже діє режим надзвичайної ситуації. Докладніше про основні заходи можна прочитати за цим посиланням.
Для довідки:
Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території (або суб'єкті господарювання, водному об'єкті тощо), яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.
Приводом для введення режиму надзвичайної ситуації можуть бути:
– катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія (повальна хвороба тварин), епіфітотія (поширення інфекційних захворювань рослин на великій території), застосування засобів ураження або інші небезпечні події.
У разі пандемії під час надзвичайної ситуації можуть увести такі заходи:
запровадження карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;
зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво продукції, необхідної в умовах надзвичайного стану;
інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;
тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання (з обов’язковим наданням стаціонарного або тимчасового житла);
встановлення для юросіб «квартирної повинності» для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань і військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;
тимчасова заборона на будівництво нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;
запровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;
мобілізація і використання ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (але з обов’язковою компенсацією втрат).
Під час надзвичайної ситуації жодних обмежень щодо прав людини немає.
23.03.2020