У львівській багатоповерхівці вибухнула граната. Є загиблий.

 

Увечері 31 березня в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові стався вибух. Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно РГН.

 

 

На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Унаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із множинними осколковими пораненнями тіла й ураженням правого ока. Його прооперували у Лікарні святого Пантелеймона. Наразі стан постраждалого стабільний, він перебуває у реанімації.

 

За словами керівниці Шевченківського району Ірини Джурик, будинок внаслідок вибуху на 8-му поверсі не постраждав, світло, газ та вода подаються до квартир. Вибуховою хвилею вибило вхідні двері до квартири, де стався вибух, та вікна. Поки тимчасово не працює ліфт, проте аварійна служба вже ліквідовує несправність.

 

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

 

 

01.04.2023

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