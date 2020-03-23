Тернопіль у режимі надзвичайної ситуації: основні заходи.

 

Масковий режим, зупинка громадського транспорту та блокпости навколо міста – в Тернопільській міській територіальній громаді запровадили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді й оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.

 

 

Епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади кваліфіковано як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня.

 

Одним із рішень у рамках оголошення режиму НС є призупинення курсування громадського транспорту в місті. Тож від сьогодні в Тернополі курсують лише спеціальні рейси, що перевозять працівників медичних установ, аварійних і комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які мають забезпечувати життя міста в умовах карантину.

 

Запровадження маскового режиму означає, що відтепер у Тернополі заборонено перебувати в місцях загального користування, закритих приміщеннях, офісах і транспорті загального користування без масок. Це має знизити ризик зараження вірусом через чхання або кашель, а також маски захищають від інфекції, закриваючи частину обличчя від мимовільного торкання до носа або рота. На сайті міськради опубліковували список цілодобових аптек і тих аптек, де можна придбати засоби індивідуального захисту.

 

Правоохоронні органи облаштували контрольно-пропускні пункти на всіх в’їздах і виїздах із Тернополя, щоб убезпечення від поширення коронавірусної інфекції (COVID-19).

 

На постах будуть представники патрульної поліції, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, даватимуть поради, а за необхідності – спрямовуватимуть у лікарні. Обмеження та заборон в’їзду в місто легковим транспортним засобам наразі не буде (до окремого розпорядження).

 

 

Пости функціонуватимуть у таких місцях:

 

1. Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня)

2. Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова)

3. Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем)

4. Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї)

5. Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»)

6. Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»)

7. Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС)

8. Пост (а/д  М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»)

9. Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя)

10. Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)

 

Окрім того, в Тернополі посилюють контроль за проведенням дезінфекції дитячих і спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках і території із масовим перебуванням людей у місті.

 

Патрульна поліція в Тернопільській області, Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжать оповіщення населення про дотримання карантинних заходів з автомобілів, обладнаних гучномовцями.

 

Для довідки:

 

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території (або суб'єкті господарювання, водному об'єкті тощо), яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.

 

Приводом для введення режиму надзвичайної ситуації можуть бути:

 

– катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія (повальна хвороба тварин), епіфітотія (поширення інфекційних захворювань рослин на великій території), застосування засобів ураження або інші небезпечні події.

 

У разі пандемії під час надзвичайної ситуації можуть увести такі заходи:

 

запровадження карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;

 

зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво продукції, необхідної в умовах надзвичайного стану;

 

інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

 

тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання (з обов’язковим наданням стаціонарного або тимчасового житла);

 

встановлення для юросіб «квартирної повинності» для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань і військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;

 

тимчасова заборона на будівництво нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;

 

запровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;

 

мобілізація і використання ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (але з обов’язковою компенсацією втрат).

 

Під час надзвичайної ситуації жодних обмежень щодо прав людини немає.

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