Тернопіль у режимі надзвичайної ситуації: основні заходи.

Масковий режим, зупинка громадського транспорту та блокпости навколо міста – в Тернопільській міській територіальній громаді запровадили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді й оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.
Епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади кваліфіковано як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня.
Одним із рішень у рамках оголошення режиму НС є призупинення курсування громадського транспорту в місті. Тож від сьогодні в Тернополі курсують лише спеціальні рейси, що перевозять працівників медичних установ, аварійних і комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які мають забезпечувати життя міста в умовах карантину.
Запровадження маскового режиму означає, що відтепер у Тернополі заборонено перебувати в місцях загального користування, закритих приміщеннях, офісах і транспорті загального користування без масок. Це має знизити ризик зараження вірусом через чхання або кашель, а також маски захищають від інфекції, закриваючи частину обличчя від мимовільного торкання до носа або рота. На сайті міськради опубліковували список цілодобових аптек і тих аптек, де можна придбати засоби індивідуального захисту.
Правоохоронні органи облаштували контрольно-пропускні пункти на всіх в’їздах і виїздах із Тернополя, щоб убезпечення від поширення коронавірусної інфекції (COVID-19).
На постах будуть представники патрульної поліції, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, даватимуть поради, а за необхідності – спрямовуватимуть у лікарні. Обмеження та заборон в’їзду в місто легковим транспортним засобам наразі не буде (до окремого розпорядження).
Пости функціонуватимуть у таких місцях:
1. Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня)
2. Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова)
3. Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем)
4. Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї)
5. Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»)
6. Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»)
7. Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС)
8. Пост (а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»)
9. Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя)
10. Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)
Окрім того, в Тернополі посилюють контроль за проведенням дезінфекції дитячих і спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках і території із масовим перебуванням людей у місті.
Патрульна поліція в Тернопільській області, Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжать оповіщення населення про дотримання карантинних заходів з автомобілів, обладнаних гучномовцями.
23.03.2020
Для довідки:
Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території (або суб'єкті господарювання, водному об'єкті тощо), яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.
Приводом для введення режиму надзвичайної ситуації можуть бути:
– катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія (повальна хвороба тварин), епіфітотія (поширення інфекційних захворювань рослин на великій території), застосування засобів ураження або інші небезпечні події.
У разі пандемії під час надзвичайної ситуації можуть увести такі заходи:
запровадження карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;
зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво продукції, необхідної в умовах надзвичайного стану;
інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;
тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання (з обов’язковим наданням стаціонарного або тимчасового житла);
встановлення для юросіб «квартирної повинності» для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань і військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;
тимчасова заборона на будівництво нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;
запровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;
мобілізація і використання ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (але з обов’язковою компенсацією втрат).
Під час надзвичайної ситуації жодних обмежень щодо прав людини немає.