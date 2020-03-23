Тернопіль у режимі надзвичайної ситуації: основні заходи.

Масковий режим, зупинка громадського транспорту та блокпости навколо міста – в Тернопільській міській територіальній громаді запровадили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді й оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.

Епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади кваліфіковано як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня.

Одним із рішень у рамках оголошення режиму НС є призупинення курсування громадського транспорту в місті. Тож від сьогодні в Тернополі курсують лише спеціальні рейси, що перевозять працівників медичних установ, аварійних і комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які мають забезпечувати життя міста в умовах карантину.

Запровадження маскового режиму означає, що відтепер у Тернополі заборонено перебувати в місцях загального користування, закритих приміщеннях, офісах і транспорті загального користування без масок. Це має знизити ризик зараження вірусом через чхання або кашель, а також маски захищають від інфекції, закриваючи частину обличчя від мимовільного торкання до носа або рота. На сайті міськради опубліковували список цілодобових аптек і тих аптек, де можна придбати засоби індивідуального захисту.

Правоохоронні органи облаштували контрольно-пропускні пункти на всіх в’їздах і виїздах із Тернополя, щоб убезпечення від поширення коронавірусної інфекції (COVID-19).

На постах будуть представники патрульної поліції, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, працівники ДСНС, службовці Нацгвардії, які проводитимуть температурний скринінг, даватимуть поради, а за необхідності – спрямовуватимуть у лікарні. Обмеження та заборон в’їзду в місто легковим транспортним засобам наразі не буде (до окремого розпорядження).

Пости функціонуватимуть у таких місцях:

1. Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня)

2. Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова)

3. Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем)

4. Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї)

5. Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»)

6. Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»)

7. Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС)

8. Пост (а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»)

9. Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя)

10. Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Об’їзну)

Окрім того, в Тернополі посилюють контроль за проведенням дезінфекції дитячих і спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках і території із масовим перебуванням людей у місті.

Патрульна поліція в Тернопільській області, Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжать оповіщення населення про дотримання карантинних заходів з автомобілів, обладнаних гучномовцями.