Російський ракетний знову пошкодив енергетичну інфраструктуру Львівщини.

 

Вчора, 15 листопада, Росія випустила по території Львівської області 13 ракет. Більшість із них збили сили ППО, але три ракети влучили у об’єкти енергетичної інфраструктури, постраждала одна людина, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький:

 

"Під час учорашньої масованої атаки по Україні в нашу область прилетіли 13 ворожих ракет. Це був ракетний удар з літаків дальньої авіації, які летіли зі східного напрямку. Більшість ракет воїни ПвК «Захід» збили. Внаслідок ракетних ударів три об'єкти енергетичної інфраструктури у нашій області зазнали критичних ушкоджень."

 

 

Внаслідок ракетного обстрілу постраждав 38-річний чоловік, його прооперували, його стан стабільно важкий, він в реанімації.

 

Також пошкодженні дахи житлових будинків, вибиті вікна в двох житлових будинках, зруйнований один гараж. В Солонці біля Львова, пошкоджені чотири будинки.

 

 

Після атаки без живлення залишилися близько 700 тисяч абонентів Львівщини, зокрема, близько 80% Львова залишилась без електропостачання, теплопостачання та частково без водопостачання.

 

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Енергетики працювали цілу ніч і на ранок електропостачання і водопостачання на Львівщині в основному відновили: до обіду Львівщина була заживлена на 95%.

 

Однак, від завтра графік погодинних відключень у нашій області триватиме цілодобово, тобто НЕК «Укренерго» запроваджує обмеження не лише у проміжку з 07:00 до 22:00, а впродовж усієї доби. Відключення триватимуть, як і раніше, 4 години, але кожну групу споживачів відмикатимуть двічі на день. Оновлений графік можна переглянути на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

 

Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об‘єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої області. Усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень.

 

Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців. Нині одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів Львівської області.

 

Якщо порівнювати ситуацію з тією, яка була після масованих ударів у жовтні, то після них усі підстанції нашої області обладнали додатковими захисними екранами, а мобільні оператори також швидше змогли налагодити роботу в екстрених умовах – за допомогою дизель-генераторів;

 

 

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