Рудне відтепер знову Рудно, а Кавське – Кавсько.

Верховна Рада проголосувала за постанову №13259, згідно з якою у Львівській області перейменували селище Рудне та села Милошевичі, Кавське і Лозино:

• селище Рудне Львівського району на селище Рудно;

• село Милошевичі Львівського району на село Милошовичі;

• село Кавське Стрийського району на село Кавсько;

• село Лозино Яворівського району на село Лозина.

Назву Рудно на Рудне почали змінювати десь у 2008-2009 роках, з початком електронного документообігу, мешканці дізналися про це постфактум, не було проведено навіть громадських слухань, зміна назви топоніма відбулася без їхнього відома та згоди.

"Згодом з‘ясувалося, що й самого рішення як документа в природі не існує. Окрім неповаги до громади, такі зміни спровокували значні накладки в оформленні документів. Тож всі намагалися повернути історичну назву. Про те, що селище мало назву саме Рудно свідчать і матеріали Державного архіву Львівської області, – Тепер, після зміни найменування селища мешканцям не доведеться виготовляти нові документи. Винятком будуть реєстраційні дії під час купівлі/продажу. Якщо у документах на право власності вказано Рудне, то доведеться брати рішення чи довідку про перейменування населеного пункту

Юридичний процес повернення назви Рудно розпочався у 2019 році, коли виконком Рудненської селищної ради прийняв рішення «Про громадське обговорення пропозицій по перейменуванню населеного пункту Рудне». 29 вересня 2022 року рішення про переіменування підтримала Львівська обласна рада.

Ще раніше, 24 грудня 2019 року Львівська обласна рада прийняла рішення про перейменування села Кавське, що за 11 км на північ від Стрия (входить у склад Стрийської міської громади). До 1934 року Кавсько було окремою ґміною, пізніше увійшло в ґміну Угерсько. За радянської влади село перейменували на Кавське як переклад назви російською Кавское.