У Коломиї обвалився житловий будинок.

Сьогодні, 12 вересня, о 04:09 до коломийських рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Коломиї на вулиці Глибокій стався обвал частини двоповерхового приватного житлового будинку, пише “Галицький кореспондент“.

З приміщень на другому поверсі врятували 34-річну жінку, під завалами на першому поверсі в приміщенні автогаража деблокували чоловіка.

Постраждалого госпіталізували до КНП “Коломийська ЦРЛ”, його стан медики оцінюють як важкий.

Причину руйнування будівлі наразі встановлюють.