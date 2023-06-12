Через потужні зливи на Львівщині затопило населені пункти у двох районах.

 

На Львівщині через потужні зливи та стікання гірських річок постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський.

 

Руйнування дороги на ділянці між Туркою та Східницею.

 

У Східниці розлилася річка Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м, уздовж неї розмиті береги. Затоплено 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджено 5 місцевих мостів. Зі 16 домогосподарств відкачували воду. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 Східниці поки що без електропостачання. Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей). Через пошкодження одного моста в с. Новий Кропивник та двох мостів у с. Перепростиня немає доїзду до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий. 

 

 

У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. За інформацією керівника Львівської ОВА Максима Козицького, об'їзд забезпечено.

 

На місці працюють дорожники, які прибирають із дороги повалені дерева, нанесений ґрунт. Також залучені понад 90 фахівців ДСНС.
 

Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей, у тім числі 44 дитини. Частина з них вирушили додому залізницею, інших тимчасово поселили в місцевому Народному домі.

 

12.06.2023

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