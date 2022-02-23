Львівська облрада одноголосно прийняла термінову заяву.

На другій у лютому позачерговій сесії Львівська облрада одноголосно прийняла термінову заяву щодо вчорашніх дій Росії. У вівторок, 22 лютого, на пленарне засідання депутати зібралися надвечір.

 

Тривало воно годину, з єдиним питанням порядку денного: 71 депутат, які були присутні у залі, одноголосно засудили рішення Росії про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", закликали українців об'єднатися у боротьбі з ворогом.

 

У заяві - ціла низка вимог та пропозицій до різних гілок влади. Зокрема, депутати від Львівщини пропонують керівництву країни розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, заборонити торгівлю з Росією, ухвалити закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм та українофобію, заморозити активи російського бізнесу та власників-колаборантів в Україні, закрити кордон з Російською Федерацією.

 

 

 

Також депутати звернулися до жителів та підприємців Львівщини: просять кожного особисто, ще до розгляду такого рішення на рівні держави, відмовитися від купівлі товарів та послуг, вироблених в Російській Федерації, та припинити з країною-агресором зовнішньоекономічні операції.

 

Партнерів України та всю міжнародну спільноту депутати закликали якнайшвидше ввести реальні економічні санкцій проти Росії. Йдеться, зокрема, про те, щоб заблокувати реалізацію проекту "Північний потік-2" (Nord Stream 2), ввести санкції проти членів Держдуми і Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО, персональні та секторальні санкції для російських громадян і економіки, ембарго на російську нафту та газ.

 

"Тільки таким чином ми спільно зможемо зупинити імперські амбіції керівництва кремля на відновлення Радянського Союзу, захистити людство від світової війни та тисяч людських жертв", - йдеться у документі.   

 

Також Львівська облрада ще раз висловила підтримку та довіру Українській армії.
 

Минуле засідання, 16 лютого, також було позачерговим. На ньому облрада Львівщини, як і ціла низка українських областей прийняла рішення, вкрай необхідні для швидкого розгортання батальйонів тероборони в області.

Фото Руслана Гуменюка, Альони Ніколаєвич

23.02.2022

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