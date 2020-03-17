У Молдові сформовано нову урядову коаліцію.

Демократична партія олігарха Влада Плахотнюка повернулася до влади.

 

 

У Молдові з'явилася нова правляча коаліція. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. Парламентські фракції соціалістів і демократів підписали 16 березня в Кишиневі відповідну угоду.

 

Відтак змінився склад уряду Республіки Молдова. Представники Демпартії отримали портфелі міністрів закордонних справ, оборони, економіки, а також освіти, культури та досліджень. Окрім того, демократам дісталася посада віцепрем'єра з реінтеграції країни.

 

Посаду прем'єра соціалісти зберегли за собою. З листопада минулого року її обіймає Іон Кіку. Нові члени кабміну вже склали присягу.

 

У тексті коаліційної угоди між демократами і соціалістами, зокрема, зазначається: «Сторони угоди беруть на себе зобов'язання забезпечити політичну стабільність, стійкий економічний розвиток країни, підвищення рівня життя громадян, здатність держави реагувати на нові виклики і кризи, такі як пандемія, зміцнення правопорядку, а також здійснювати національні інфраструктурні проєкти».

 

У документі новоспечені коаліціанти також обіцяють: «Сторони, які підписали документ, зобов'язуються забезпечити просування виваженої зовнішньої політики за допомогою впровадження всіх угод, партнерств і зобов'язань, взятих на себе Республікою Молдова, як на Сході, так і на Заході, включно з Угодою про асоціацію з ЄУ і членством в СНД».

 

Лідерка соціалістів Зінаїда Гречана назвала створення нового альянсу «історичною подією». Її колега з Демпартії, експрем'єр-міністр Павло Філіп зауважив на пресконференції в Кишиневі, що угода підписана в непростий час. У Молдові епідемія коронавірусу, країна стоїть на порозі оголошення надзвичайного стану.

 

Нагадаємо, що демократи повернулися до влади після перерви, яка тривала з літа минулого року. 8 червня парламентська більшість, до якої входили соціалісти і проєвропейський блок ACUM, проголосувала за декларацію про захоплення держави, в якій Демпартію звинувачували в узурпації влади у період 2009-2019 років. Тоді з країни втік тодішній лідер демократів, олігарх Влад Плахотнюк. Молдова оголосила його в розшук.

 

Коаліція між соціалістами і ACUM розпалася 12 листопада минулого року. Приводом стало голосування депутатів за відставку уряду Маї Санду. 14 листопада соціалісти сформували свій уряд на чолі з Іоном Кіку.

17.03.2020

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