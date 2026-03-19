Влучив чи збила ППО: у Львові ворожий безпілотник пошкодив будівлю обласного управління СБУ.

 

Близько 22:15 18 березня сили ППО збили над Львовом ворожий бойовий безпілотник. Уламки впали на територію управління СБУ у Львівській області. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

"За уточненою інформацією, вчора, 18 березня, близько 22:15 наші воїни ППО збили над Львовом ворожий бойовий безпілотник. Уламки впали на територію управління СБУ у Львівській області. Є руйнування, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – написав Козицький.

 

Втім, перед цим повідомленням Максим Козицький писав про влучання.

 

"Ворожий безпілотник атакував управління СБУ у Львівській області. Є руйнування. На місці влучання працюють всі профільні служби", –повідомив Максим Козицький вчора о 22:59. 

 

Про керовану атаку на будівлю СБУ у Львівській області говорять і в самому управлінні Служби безпеки.

 

 

"Вчора близько 23:00 ворожий безпілотний літальний апарат здійснив атаку на будівлю Управління СБУ у Львівській області. Внаслідок удару зафіксовано руйнування. Жертв немає.

На місці події проводяться невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", – повний текст сьогоднішнього офіційного повідомлення відомства.

 

Достеменно відомо, що під час повітряної тривоги ввечері 18 березня, яка тривала з 22:03 до 22:22, у передмісті Львова було чутно роботу ППО. Згідно з моніторинговими каналами, шахед спочатку залетів у Золочівський район Львівщини із Тернопільської області. Пролетів над Перемишлянами, Бібркою, Пустомитами. Відтак підлетів до Львова з боку Пасік Зубрицьких, пролетів вулиці Хуторівка та Стрийська. Коли повідомили, що ударний дрон підлітає до Клепарова, пролунав вибух. 

 

Нагадаємо, що це вже вдруге будівля управління СБУ у Львівській області (вул. Вітовського, 55) зазнає руйнувань від чи то влучання ворожого дрона, чи то падіння уламків від нього. Вперше це трапилося 20 червня 2023 року. Тоді внаслідок вибуху було пошкоджено перекриття між поверхами та вибиті вікна. Обійшлося також без постраждалих та жертв.

 

19.03.2026

