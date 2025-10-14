Російські спецслужби вербують львів’ян під виглядом "завдань від СБУ".

Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Львові двох 19-річних місцевих мешканців, яких російські спецслужби намагалися використати наосліп для виконання диверсій. Про це повідомили в СБУ.

Агент ФСБ зв’язався з хлопцями через месенджер, видав себе за "співробітника СБУ" й переконував, що ті допомагають українській спецслужбі у "секретній операції" з викриття зрадників. Під цим приводом він дав юнакам злочинні завдання — підпалити двері квартир, де нібито переховуються "зрадники", а також поштові відділення, де, за легендою, перебували їхні "куратори".

Після спецоперації контррозвідки обом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

У СБУ наголосили, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та діють виключно в межах чинного законодавства України.