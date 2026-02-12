Затримали львів’янина, який шпигував за Силами оборони для ракетних ударів.

Контррозвідка СБУ затримала у Львові коригувальника, який шпигував за локаціями Сил оборони для завдання ракетних ударів. Інформатором виявився 21-річний місцевий мешканець, який має ігрову залежність та шукав роботу у телеграм-каналах.

 

 

Сьогодні, 12 лютого, в управлінні СБУ у Львівській області повідомили, що ворожий інформатор шпигував за локаціями Сил оборони для завдання ракетних ударів. У телеграмі 21-річного львів’янина завербував російський куратор, який запропонував йому співпрацю в обмін на гроші. Співробітники СБУ документували зловмисника від початку його роботи на ворога і після декількох його розвідвилазок затримали за місцем проживання.

 

Чоловік обходив Львів та околиці і фіксував за допомогою мобільного застосунку, який передає координати, місця зосередження особового складу Сил оборони. Також зловмисник намагався виявити військові частини та інші режимні об’єкти, які могли стати потенційними цілями для ворога.

 

 

Із оприлюднених у судовому реєстрі ухвал відомо, що інформатор знімав один із львівських готелів, де жили військовослужбовці, а також мав дані про одну з військових частин.

 

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану), яка передбачає покарання у 12 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою без права внесення застави.
 

12.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26 | | Штука
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26 | | Штука
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26 | | Україна
Сніг
Олена Роман
Зло починається з малого. Спочатку воно руйнує людяність. Потім – життя. Як і на слизькій дорозі, ми можемо щодня послизнутися – не лише ногами, а й у погляді на іншого
10.02.26 | | Дискурси
Борисе Лятошинський, познайомімося?
Марина Гордієнко
Книжка “Часи Задзеркалля” продовжує лінію досліджень українських музикознавців про Бориса Лятошинського, а втім це перша, написана у незалежній Україні, яка вибудовує цілісний образ композитора.
09.02.26 | | Штука
Вид на Сигет
Віталій Портников
Це не політика, ні. Це абсолютно інший процес, який завершиться останнім подихом у тюремній камері. Бо оборудки з дияволом завершуються саме так
08.02.26 | | Дискурси
Злочин переступу
Олеся Ісаюк
Видиво чорнющої моральної і сенсової безодні. «Гримуча суміш» влади, грошей та безкарності. Як коли дивишся на фотографії з Аушвіцу або бачиш новини з Бучі 2022-го чи Ізраїлю 7.10.23
07.02.26 | | Україна
Елегія батьківщині
Василь МАХНО
Країна тоне в снігові по шию, Країна камуфляжну форму шиє. Тримається з останніх – мерзне, мре. Тримається на дизелі й бензині: і хухає у рученята сині
07.02.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.