Міський голова Львова виявив в своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування.

 

 

«Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав “виснути”, віддали в ремонт – результат бачите. Кому і навіщо це потрібно – мають з’ясувати правоохоронці», – повідомив Андрій Садовий.

 

 

На опублікованому відео Андрій Садовий продемонстрував зарядний пристрій, до якого була прикріплена апаратура. 

 

«Виникає питання – хто це зробив? Якщо це зробили іноземні спецслужби, тоді СБУ та інші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спецслужб, то в мене є питання – нащо робити таку халяву і так “капарно” це все робити. Я би хотів, щоби було розслідування, щоби керівництво СБУ і всі, хто тим займається, дав мені відповідь – що це таке?», – сказав Андрій Садовий.

 

Львівське обласне управління Служби безпеки України відреагувало - за фактом виявлення пристрою для прослуховування в кабінеті міського голови розпочали кримінальне провадження.

 

«Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз», – повідомили в СБУ.

 

Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій, який знайшли у кабінеті Андрія Садового, мають вилучити та скерувати на експертизи.

 

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

 


 

17.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
31 «Контрасти» у Львівській філармонії
Від 26 вересня по 9 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться один із найстаріших фестивалів сучасної музики в Україні. «Контрасти» відкривають четверте десятиліття темою «Симулякр».
16.09.25 | | Штука
Блеф і «червоні лінії»
Юрко ТИМЧУК
Добре знати, що таке «сквіз», «контбет» чи «фолд», непогано мати уяву про «фервей», «пітч» чи «патт», але зараз краще вміти користуватися АК чи антидроновою «Мавкою». Огляд подій тижня.
15.09.25 | | Україна
Валторніст, який грає ногами, концертуватиме в Україні
Ольга Стельмашевська
21 вересня у Києві та 27 вересня у Львові вперше на одній сцені й на рівних умовах будуть творити митці з інвалідністю та без неї в рамках проєкту "Музика чуттів".
14.09.25 | | Штука
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25 | | Дискурси
Олекса Новаківський у дзеркалі автопортретів
Любов Волошин
Автопортрети його, позначені гостротою інтелектуальної концепції, високою культурою малярського вислову, і сьогодні не втрачають своєї актуальності.
13.09.25 | | Минуле
Спроба перепрошивки
Олеся Ісаюк
Йдеться про усвідомлення України суб’єктом, який змінює світ навколо і власну ситуацію – про що прямо сигналізує факт, що волю треба не здобути, як традиційно у мілітарному та патріотичному фольклорі, а зберегти.
13.09.25 | | Україна
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25 | | Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.