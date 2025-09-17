Міський голова Львова виявив в своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли пристрій для прослуховування.

«Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав “виснути”, віддали в ремонт – результат бачите. Кому і навіщо це потрібно – мають з’ясувати правоохоронці», – повідомив Андрій Садовий.

На опублікованому відео Андрій Садовий продемонстрував зарядний пристрій, до якого була прикріплена апаратура.

«Виникає питання – хто це зробив? Якщо це зробили іноземні спецслужби, тоді СБУ та інші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спецслужб, то в мене є питання – нащо робити таку халяву і так “капарно” це все робити. Я би хотів, щоби було розслідування, щоби керівництво СБУ і всі, хто тим займається, дав мені відповідь – що це таке?», – сказав Андрій Садовий.

Львівське обласне управління Служби безпеки України відреагувало - за фактом виявлення пристрою для прослуховування в кабінеті міського голови розпочали кримінальне провадження.

«Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз», – повідомили в СБУ.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).



