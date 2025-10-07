У Львові затримали російського агента, який коригував удари по області та служив в ЗСУ.

У Львові СБУ затримала громадянина Росії, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ. Затриманий коригував ракетні удари росіян по Львівській області.

Як повідомила СБУ 7 жовтня, за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ викрито нове агентурне проникнення ФСБ до підрозділів Сил оборони України. У Львові затримано громадянина Росії, який, влаштувавшись добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ, почав працювати на російську спецслужбу. Для залучення чоловіка до співпраці ФСБ задіяла його брата з Росії.

Росіянин коригував ракетні удари по Львівській області. Для виконання ворожого завдання фігурант «зливав» ФСБ координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Він також надсилав росіянам геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку він використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.

Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з РФ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру.



