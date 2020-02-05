Православна Церква України дозволила колядувати і звершувати акафіст 25 грудня.

Священний синод Православної Церкви України дозволив звершувати молебень із акафістом і виконувати колядки на новостильне Різдво 25 грудня. Водночас керівний орган ПЦУ засудив самодіяльність митрополита Луцького і Волинського Михаїла, котрий благословляв низку парафіян єпархії на святкування Різдва за григоріанським стилем і очолив літургію 25 грудня у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби Київської митрополії ПЦУ.

"Непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців. Тому Священний синод засудив самовільне, одноосібне рішення преосвященного Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, про внесення змін до церковного календаря, яке є порушенням канонічного порядку. Втім, Синод дозволив там, де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок", – ідеться у повідомленні.

Окрім того, Синод ПЦУ створив синодальну календарну комісію, котра вивчатиме перспективу календарної реформи.

"Необхідність впровадження календарної реформи у Православній Церкві України потрібно зважено та конструктивно обговорювати, враховуючи думку суспільства. Для цього на черговому засіданні Священного синоду під головуванням Предстоятеля створили Синодальну календарну комісію та призначили її очільника – ректора Київської православної богословської академії протоієрея Олександра Трофимлюка", – повідомили в ПЦУ.

У журналі засідання Синоду, опублікованому на сайті ПЦУ, йдеться про те, що митрополит Михаїл порушив 34 Апостольське правило: "Єпископам усякого народу слід знати першого у них, і визнавати його як главу, і нічого, що перевищує їхню владу, не чинити без погодження з ним. Робити ж кожному тільки те, що стосується його єпархії і місць (селищ), що належать до неї. Але і перший нічого нехай не робить без погодження з усіма, бо так виявиться однодумність, і прославиться Бог через Господа у Святому Духові, Отець, і Син, і Святий Дух".

"Церковний календар є загальним документом Помісної Церкви, зміни і доповнення до якого кожного разу приймаються виключно соборно. Самовільне, одноосібне внесення змін до церковного календаря є порушенням канонічного порядку та підлягає осудженню. Як встановлено, Преосвященний Михаїл, митрополит Луцький і Волинський, на власний розсуд, без належного соборного рішення Помісної Церкви, наказав двічі провести у кафедральному соборі єпархії богослужіння за чином свята Різдва Христового та свята Богоявлення. Таким рішенням він порушив канонічний порядок, самовільно вніс зміни до загальноцерковного календаря Православної Церкви України, чим дав привід до спокуси та розділень як у власній єпархії, так і у цілій Помісній Церкві", – йдеться у журналі.

Православна Церква України покликається на досвід впровадження календарної реформи в інших помісних Церквах, котрий вряди-годи наражався на протести і супроводжувався виникненням так званих "старокалендарних схизм". "В умовах, коли православ‘я в Україні частково перебуває під впливом Московського патріархату, непродумане та поспішне впровадження календарної реформи в Православній Церкві України може привести до закріплення існуючих розділень та виникнення нових", – розтлумачили в ПЦУ.

Водночас ПЦУ вважає "загалом за краще", щоби всі помісні православні Церкви дотримувалися єдиної думки щодо календарного питання, а також підтримує необхідність "зваженого, конструктивного обговорення" календарної реформи.

Як писав Z, напередодні 25 грудня Волинська єпархія ПЦУ офіційно запросила парафіян у катедральний собор Святої Трійці 25 грудня на святкову літургія з нагоди Різдва за новоюліанським календарем.

У листопаді група парафіян адресувала митрополиту Волинському колективного листа, в котрому висловлювалося прохання про запровадження святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

"25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське. Всеправославний собор в Константинополі 1923 року вирішив, що православні християни, згідно із точнішим григоріанським календарем, мають відзначати Різдво Христове 25 грудня. На це погодилися усі країни, окрім тих, що були під впливом Радянського союзу. Більшість помісних православних Церков святкують Різдво саме 25 грудня. Проте Україна досі залишається у радянській (на тепер – російській) парадигмі, святкуючи Різдво 7 січня у компанії з агресором Росією", – йшлося у зверненні.

Перехід на святкування Різдва 25 грудня за новим календарем також підтримав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр.

Між тим, Православна Церква України в офіційній заяві привітала початок дискусії щодо дати святкування Різдва, однак зазначила, що дасть свою згоду на календарну реформу лише за повної підтримки вірян.

25 грудня при переповненому храмі митрополит Михаїл очолив різдвяну літургію у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.