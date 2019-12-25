Волинська єпархія ПЦУ першою в Україні відсвяткувала Різдво 25 грудня.

У Православній Церкві України вперше офіційно відбулося богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня, згідно з новоюліанським календарем. Місцем проведення літургії став Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ в Луцьку, організатор – Волинська єпархія ПЦУ.

Як інформує видання “Новинарня“, Різдвяну літургію особисто очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич).

У першому Різдвяному богослужінні ПЦУ за новоюліанським календарем взяв участь ще один архієрей ПЦУ – єпископ Херсонський і Каховський Борис (Харко).

Владика Михаїл, запрошуючи до літургії, зазначав, що “розпочинати різдвяні святкування можна вже цього дня, акцентуючи увагу не на конкретній даті, а на події про прихід у світ Спасителя та на періоді від 25 грудня до 7 січня”.

На богослужінні у Троїцькому храмі у середу були присутні сотні православних вірян, і не лише з Луцька. Вони віталися словами “Христос ся рождає!”, “Христос народився! Щоб ти мені крепкий був!” тощо.

Зі слів присутнього на літургії отця Сергія, відзначити Різдво за новоюліанським календарем прийшли близько двох третин парафіян, які приходять на Різдвяну службу 7 січня. “Сама єпархія не очікувала такого напливу”, – визнав він.

Історик і політолог Ростислав Мартинюк, котрий спеціально приїхав із Києва, щоб бути присутнім на першій Різдвяній літургії Православної Церкви України, вважає, що дійство в Луцьку фактично запроваджує “перехідний період” щодо новоюліанського календаря в ПЦУ.

Мартинюк похвалив єпархію за виважений підхід до свята. На його погляд, протиставлення не буде: офіційно, Волинська єпархія повідомляє, що цього дня починається цикл різдвяних свят, які триватимуть із 25 грудня по 7 січня. До того ж, ініціативу втілили на підставі колективного звернення, підписаного 2 тисячами вірян. "Тобто це не данина моді і не просто розмови, що “весь світ святкує, то й ми святкуємо”. Це свідома християнська канонічна, духовно вивірена дія", – вважає політолог.

Ростислав Мартинюк вважає, що початок календарній реформі закладено ще рік тому на Фанарі, коли митрополит Київський на український Святвечір, а на всеправославне Богоявлення, взяв участь у літурґії в Константинополі. "Де-факто, багато архієреїв та парафіян єдиної помісної Православної Церкви України долучилися до циклу святкування за новоюліанським календарем ще в січні 2019 року... І глава нової Церкви митрополит Епіфаній теж брав участь у цьому дійстві за новоюліанським календарем. Це "медичний факт"!", – заявив Мартинюк.

Як писав Z, напередодні 25 грудня Волинська єпархія ПЦУ офіційно запросила парафіян у катедральний собор Святої Трійці 25 грудня на святкову літургія з нагоди Різдва за новоюліанським календарем.

"Розпочинати різдвяні святкування можна вже цього дня, акцентуючи увагу не на конкретній даті, а на події про прихід у світ Спасителя та на періоді – від 25 грудня до 7 січня", – зазначив митрополит Луцький і Волинський Православної Церкви України Михаїл.

У листопаді група парафіян адресувала митрополиту Волинському колективного листа, в котрому висловлювалося прохання про запровадження святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

"25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське. Всеправославний собор в Константинополі 1923 року вирішив, що православні християни, згідно із точнішим григоріанським календарем, мають відзначати Різдво Христове 25 грудня. На це погодилися усі країни, окрім тих, що були під впливом Радянського союзу. Більшість помісних православних Церков святкують Різдво саме 25 грудня. Проте Україна досі залишається у радянській (на тепер – російській) парадигмі, святкуючи Різдво 7 січня у компанії з агресором Росією", – йшлося у зверненні.

"Розділити радість Різдва Христового з двома мільярдами християн по всьому світу – це особливе відчуття єдності. Для віруючих людей є важливим перенесення уваги зі світського свята на релігійне, адже тоді змінюється вся атмосфера передсвяткових очікувань і в наші душі просякає все більше світла Христової зірки. Тоді, понад 90 років тому, радянська влада змінила ці святкові акценти на користь атеїзму. Тепер прийшов час відновити баланс та дозволити християнам України святкувати Різдво також із усім світом", – вважають учасники ініціативи.

Перехід на святкування Різдва 25 грудня за новим календарем також підтримав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр.

Православна Церква України в офіційній заяві привітала початок дискусії щодо дати святкування Різдва, однак зазначила, що дасть свою згоду на календарну реформу лише при повній підтримці вірян.