Болгарія вигнала з країни трьох високопосадових священиків РПЦ.

У Софії визнали, що вони несуть загрозу національній безпеці.

Державне агентство національної безпеки (ДАНС) Болгарії оголосило про видворення з країни одного громадянина Росії та двох громадян Білорусі. У повідомленні, опублікованому на сайті ДАНС у четвер, 21 вересня, зазначається, що заходи були вжиті «у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія». За даними ДАНС, видворені з країни особи були пов'язані з «реалізацією різних елементів гібридної стратегії РФ щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів».

Болгарські журналісти з’ясували, що йдеться про високопосадових священиків Російської Православної Церкви. Як повідомила газета Dnes, видворені особи – це настоятель Подвір'я РПЦ в Софії архімандрита Вассіана, секретар Подвір'я протоієрей Євгеній і ще однин неназваний «співробітник храму». Згодом цю інформацію підтвердило російське Міністерство закордонних справ.

За кілька днів до цього підозріла діяльність архімандрита Вассіана привернула увагу влади Північної Македонії. Священнослужителю було заборонено в'їзд до країни через «отримання від компетентних органів інформації про скоєні росіянами дії, які порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини». За даними місцевих ЗМІ, Вассіан до цього неодноразово відвідував країну та зустрічався з представниками македонської церкви, намагаючись перешкодити їхній співпраці з Православною церквою України та «виконуючи завдання російської розвідки» щодо поділу церкви в Македонії.

Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова у своїй заяві наголосила, що російська сторона обурена та шокована «кричущим» і «таким, що не піддається жодному логічному поясненню» кроком болгарської влади. «Це ще раз свідчить про те, що нинішнє керівництво Болгарії остаточно стало на шлях руйнування не лише політичних контактів між країнами, а й культурно-гуманітарних зв’язків між нашими народами. Зараз мета – розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською Православними Церквами, братерські зв’язки між російським і болгарським народами», – йдеться у заяві Захарової.