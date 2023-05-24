Православна Церква України вирішила перейти на новий календар.

Архієрейський собор Православної Церкви України схвалив рішення перейти на новоюліанський календар. Собор ПЦУ проходить у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври і мав завершитися після обіду. Відтак про рішення Церкви буде оголошено офіційно.

Як повідомляє BBC Україна, проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.

Митрополит Вінницький Симеон підтвердив інформацію про перехід ПЦУ на новий календар. "Раніше казали "польські" й "українські" свята, а сьогодні кажуть – українські і "московські" свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому – трішечки на московському", – віджартувався Симеон у коментарі ВВС.

Перехід відбудеться 1 вересня, як і в Українській Греко-Католицькій Церкві.

Формально перехід ще має схвалити помісний собор Церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте як заявили журналістам предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене – з 1 вересня перехід буде.

Глава ПЦУ Епіфаній заявив, що саме тепер і настав той час, коли він вважає православну паству готовою перейти на календар – про потребу цієї готовності він багаторазово говорив у своїх інтерв'ю.

"У 2019-му я казав, що протягом п'яти років ми зможемо перейти, коли буде готове суспільство. І цей час настав, суспільство готове, ми втілюємо реформу календаря. Це буде без примусу – парафії, які захочуть лишитись на старому календарі, зможуть це зробити. Але з часом усі будуть на новому календарі", – заявив митрополит на початку історичного собору.