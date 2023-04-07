Громада храму УПЦ МП у Раві-Руській перейшла до ПЦУ.

 

Громада храму Святої Трійці (УПЦ МП) в Раві-Руській проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

 

 

Невелика церква розташована неподалік траси Рава-Руська – Судова Вишня. Поруч громада вже багато років будує головний храм.

 

«Історичний день. За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в Раві-Руській переходить до Православної церкви України», – повідомив Іван Івануса.

 

За інформацією видання Lviv.media, у Львівській області залишилася 21 громада УПЦ МП, ще 18 зареєстрованих громад не діють.


 

Нагадаємо, що 5 квітня за перехід у ПЦУ проголосувала громада Свято-Георгіївського кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що у Львові на вул. Бобанича. А вчора, 6 квітня, на Сихові демонтували дерев'яний самобуд – церкву Святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП).  

07.04.2023

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