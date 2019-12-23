У Луцьку митрополит ПЦУ запросив вірян до катедрального храму на Різдво 25 грудня.

 

Волинська єпархія Православної Церкви України офіційно підтведила, що 25 грудня, на Різдво за новоюліанським календарем, у катедральному соборі Святої Трійці відбудеться святкова літургія з нагоди народження Спасителя. Службу Божу очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, котрий раніше благословляв низку парафіян на святкування Різдва зі світом.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті єпархії.

 

"Керуючий єпархією запрошує усіх бажаючих взяти участь в урочистій відправі, прославити молитвами й колядками Новонародженого Месію", – йдеться в повідомленні.

 

"Розпочинати різдвяні святкування можна вже цього дня, акцентуючи увагу не на конкретній даті, а на події про прихід у світ Спасителя та на періоді – від 25 грудня до 7 січня", – зазначив владика.

 

Як писав Z, у листопаді митрополит Луцький і Волинський Православної Церкви України Михаїл висловив згоду благословити відправу різдвяного Богослужіння 25 грудня. У такий спосіб митрополит Михаїл відреагував на відкритого листа, адресованого йому групою парафіян, в котрому висловлювалося прохання про запровадження святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

 

"Владика Михаїл із розумінням ставиться до цієї ініціативи, може благословити відправу різдвяного Богослужіння 25 грудня. При цьому єпархіальний архієрей наголошує, що не йдеться про відміну святкування Різдва Христового 7 січня. А ті, хто хоче його відзначити одночасно з Вселенським патріархатом та іншими православними Церквами 25 грудня, мають і Пилипівку розпочати раніше, а саме 15 листопада", – йшлося у повідомленні на офіційному сайті Волинської єпархії ПЦУ.

 

У середині листопада низка депутатів обласної та Луцької міської рад, члени товариства "Просвіта", активісти – загалом понад 300 вірян – звернулися до митрополита Михаїла зі закликом закласти традицію служіння різдвяних відправ 25 грудня уже цього року. 

 

Парафіяни зазначають, що в них виникло бажання "повернути чільне місце Різдву у зимових святкуваннях замість “новорічної” ейфорії, яка залишилася нам у спадок від радянського режиму".

 

 

"25 грудня – це не тільки католицьке Різдво, а загальнохристиянське. Всеправославний собор в Константинополі 1923 року вирішив, що православні християни, згідно із точнішим григоріанським календарем, мають відзначати Різдво Христове 25 грудня. На це погодилися усі країни, окрім тих, що були під впливом Радянського союзу. Більшість помісних православних Церков святкують Різдво саме 25 грудня. Проте Україна досі залишається у радянській (на тепер – російській) парадигмі, святкуючи Різдво 7 січня у компанії з агресором Росією", – йшлося у зверненні.

 

"Розділити радість Різдва Христового з двома мільярдами християн по всьому світу – це особливе відчуття єдності. Для віруючих людей є важливим перенесення уваги зі світського свята на релігійне, адже тоді змінюється вся атмосфера передсвяткових очікувань і в наші душі просякає все більше світла Христової зірки. Тоді, понад 90 років тому, радянська влада змінила ці святкові акценти на користь атеїзму. Тепер прийшов час відновити баланс та дозволити християнам України святкувати Різдво також із усім світом", – вважають учасники ініціативи.

 

Нагадаємо, перехід на святкування Різдва 25 грудня за новим календарем також підтримав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр.

 

Православна Церква України в офіційній заяві привітала початок дискусії щодо дати святкування Різдва, однак зазначила, що дасть свою згоду на календарну реформу лише при повній підтримці вірян.

 

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