Львівський собор УПЦ МП перейшов до ПЦУ. Настоятелем став отець Олег Древняк.

 

Сьогодні, 5 квітня, громада Свято-Георгіївського кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

 

 

"Храм на Тараса Бобанича перейшов від московської церкви до Православної церкви України. Тепер він називатиметься на честь Святого Юрія Переможця", – написав він на своїй сторінці у fb.

 

Від самого ранку в соборі зібралася громада, яка проголосувала за перехід до ПЦУ. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії здійснив богослужіння українською мовою.

 

 

«Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ», – повідомив тоді голова Львівської ОВА Максим Козицький.
 

 

Тимчасом митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет (Кучеров) повідомив, що близько 09:00 на територію кафедрального собору зайшли невідомі та заблокували вхід на територію і до храму.

 

«Невідомі люди під головуванням Юрія Холода, заступника голови Львівської обласної ради, провели парафіяльні збори про перехід громади храму до ПЦУ. У зборах взяв участь священник Львівської єпархії ПЦУ під керуванням митрополита Макарія», – написав Кучеров у Fb.

 

За його словами, релігійна громада парафії святого великомученика Георгія рішень про перехід до ПЦУ не приймала.

 

 

У відповідь на такі заяви в обід під стінами храму на вулиці Бобанича знову зібралися люди – кілька десятків вірних скандували гасло "Геть московського попа!". До них вийшов отець від УПЦ МП Іаків, який нагадав, що зараз триває піст і "всі розмови мають бути у спокійному дусі, за столом перемовин". Представник УПЦ МП запевнив розгніваних людей, що московські попи і справді повинні бути у Росії, а він, мовляв, не такий. Врешті закінчив розмову на тому, що спілкування з вірянами продовжиться "лише у правовому полі".

 

А вже ввечері стало відомо, що настоятелем церкви, яка перейшла у підпорядкування ПЦУ, став отець Олег Древняк. Храм отримав свій статут, а також є розпорядження обласної адміністрації.

 

"Зареєстрований статут ПЦУ парафії великомученика Юрія Переможця. Зараз ми будемо спілкуватися з владикою та священниками. Якщо священники будуть мати бажання перейти до ПЦУ, ми їх приймемо", – із такими словами отець Олег Древняк вийшов до громади.

 

Наразі відбуваються перемовини між священниками та передача ключів від приміщень храму ПЦУ. Вже у п'ятницю, 7 квітня, тут офіційно відбудеться перше богослужіння.


 

05.04.2023

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