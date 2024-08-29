З УПЦ МП в ПЦУ перейшли 1502 громади, залишилося ще 10760.

Із 2018 року з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 1 502 релігійні громади, повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи.

 

 

У 2018 році, коли 15 грудня в результаті Об'єднавчого собору українських православних церков була створена Православна церква України, підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) змінили дві релігійні громади УПЦ МП; у 2019 році - 319 громад; у 2020 році - 30; у 2021 році - 25; у 2022 році - 496; у 2023 році - 471; із початку 2024 року - 159 громад.

 

Вікіпедія, де наводять перелік цих громад, уточнює, що дві громади в 2018 році перейшли до церков, що утворили ПЦУ ще до собору, а загалом після нього з УПЦ МП перейшли 1776 громад: у грудні 2018 року – 35 громад, у 2019 році - 512; у 2020 році - 23; у 2021 році - 19; у 2022 році - 640; у 2023 році - 428; із початку 2024 року - 126 громад.

 

Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 року (за даними обласних державних (військових) адміністрацій) в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій УПЦ (МП), з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад (6 037 із них юридичні особи) і 214 монастирів (104 жіночі та 110 чоловічі); 34 братства; 17 духовних навчальних закладів (11 середніх і шість вищих).

На той же час в Україні функціонувало 8 295 релігійних організацій ПЦУ, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 075 громад (3 400 із них - юридичні особи) і 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

 

Всього в Україні на 1 січня 2024 року було 36195 релігійних громад, 552 монастирі та 201 духовний навчальний заклад.

29.08.2024

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