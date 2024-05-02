Комендантська година на Великдень в Галичині діятиме як звикло.

На Великдень комендантська година в областях Галичини залишається без змін і діятиме з 00:00 до 05:00. Відтак усі церкви УГКЦ та ПЦУ підлаштовуються під неї й проводитимуть богослужіння й обряди в той час, коли людям можна перебувати поза домом.

 

 

За словами керівника Львівської ОВА Максима Козицького, тривалість комендантської години в області залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. Це означає, що з 00:00 до 05:00 не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.

 

"Ворог не робить поправок на великі християнські свята. Від 2014 року, а від 24 лютого 2022 року й поготів, ми не раз пересвідчилися, що у нього нема нічого святого. Тому усіх, хто живе чи гостює на Львівщині, прошу бути дуже уважними – як упродовж святкових днів, так і щодня", – зазначив Максим Козицький. – Якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити дивеpcію або теpoриcтичний акт на території Львівської області, одразу телефонуйте на гарячу лінію управління СБ України у Львівській області: 032 261 61 43. Також про підозрілі об'єкти та людей повідомляйте у поліцію Львівської області: 102".

 

Тим часом на Хмельниччині у ніч на 5 травня комендантська година триватиме з 00:00 до 03:00.

 

"У пасхальну ніч усе-таки будемо мати комендантську годину. Але триватиме вона в Хмельницькій області з 00:00 до 03:00. Не нехтуйте своєю безпекою! Цього Великодня будемо молитися за якнайшвидшу перемогу. Бажаємо всім мирних та світлих свят!" – розповіли у Хмельницькій ОВА.

 

 

02.05.2024

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