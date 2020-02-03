Верховний Суд визнав законним звільнення Парасковії Дворянин.

 

Звільнення Парасковії Дворянин з посади першого заступника голови Львівської облради у 2017 році визнано законним. Верховний Суд України розглянув і відхилив касаційну скаргу Парасковії на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 лютого 2018 року та постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 листопада 2017 року про скасування рішення Львівської обласної ради «Про звіт першого заступника голови Львівської обласної ради про діяльність за 2016 рік» і визнання незаконним звільнення Дворянин Парасковії Ярославівни з посади першого заступника голови Львівської обласної ради.

 

 

«Львівська обласна рада прийняла законне рішення. Саме це і було підтверджено тепер рішенням Верховного Суду, який зазначив, що в діях Львівської обласної ради не вбачається порушень, процедура заслуховування звіту та дострокового припинення повноважень першого заступника була дотримана згідно зі всіма нормами чинного законодавства України. Відтак підстав для визнання незаконним та скасування даного рішення – немає», – прокоментував це рішення начальник юридичного відділу апарату Львівської облради Андрій Мельник.

 

Нагадаємо, 5 квітня 2017 року Львівська обласна рада визнала роботу першої заступниці голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин незадовільною та достроково припинила її повноваження. Сама Парасковія Дворянин назвала таке рішення розправою та заявила, що воно є політично мотивованим через її позицію щодо розподілу коштів. Відтак вона звернулася до суду.

 

 

Суд першої інстанції визнав рішення депутатів Львівської облради неправочинним. Проте облрада опротестувала це рішення. Відтак Львівський адміністративний суд скасував рішення суду первинної ланки. А потім за справу взявся Верховний Суд.

 

03.02.2020

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