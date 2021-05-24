Верховний суд вдруге скасував обрання Вірастюка народним депутатом.

Верховний суд на засіданні у неділю, 23 травня, за позовом кандидата Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 року про встановлення результатів на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87 на Івано-Франківщині, за яким Василя Вірастюка обрано народним депутатом. Про це сьогодні, 24 травня, повідомила громадянська мережа «Опора».

«Верховний суд знову скасував протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом», – повідомили в ГМ «Опора».

Також Верховний суд скасував пункти 1 та 2 Постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій, повідомили спостерігачі.

«Сподіваємося, що Велика палата проявить свою принциповість, яка була продемонстрована 1 травня, та встановить законне рішення з врахуванням верховенства права з метою захисту прав виборців», – прокоментував Анатолій Попов, адвокат кандидата Олександра Шевченка.

Це рішення першої інстанції. Якщо Центральна виборча комісія або команда Василя Вірастюка захоче його оскаржувати, то справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати – остаточне.

Нагадаємо, раніше Верховний суд вже скасовував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів на окрузі №87. Таким чином, протокол про обрання Вірастюка народним депутатом скасовано вдруге.

Довибори у 87 окрузі (Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів Івано-Франківської області) до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати від «Свободи» Руслан Кошулинський, від «Слуги народу» Василь Вірастюк та від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко почали повідомляти про фальсифікації.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на п’яти дільницях, де переміг Шевченко, суд визнав недійсним.

Щоб виконати рішення судів, ЦВК визнала недійсним голосування на 6 виборчих дільницях та встановила результати без врахування результатів на цих дільницях. Центральна виборча комісія склала новий протокол з поміткою «уточнений» та визнала кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка обраним депутатом. Таким чином, 3189 голосів виборців не підлягали врахуванню.

22 квітня Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати виборів – перемогу у 87 окрузі отримав кандидат від політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

27 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні позову Шевченка, визнавши правомірним рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів проміжних виборів.

1 травня Велика палата Верховного суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата Шевченка на рішення Верховного суду від 28 квітня 2020 року та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі №87. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів і Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87. Після цього ЦВК відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом і почала шукати спосіб, як встановити результати виборів на окрузі №87.

Фото khpg.org, unian.ua