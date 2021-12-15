Верховний Суд скасував підстави для забудови на площі Міцкевича у Львові.

Верховний Суд скасував частину детального плану території щодо площі Адама Міцкевича, 9 у Львові, де споруджують 25-метровий готель, повідомили «Наші гроші. Львів».

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Львівської обласної організації Національної спілки художників України задовольнити частково.

Верховний Суд підтримав організацію через два основні аргументи. Перший – Львівська міська рада порушила процедуру проведення громадських обговорень щодо детального плану території в районі площі Ринок. Вони тривали з квітня по травень 2019 року, на обговорення зареєструвалося 215 людей.

Судді встановили, що формулювання «у районі площі Ринок» не є точним. Воно не дало змогу мешканцями зрозуміти, що в детальному плані буде також включена площа Адама Міцкевича, 9. Хоча в попередніх інстанціях судді вважали, що міська рада не зобов’язана перелічувати усі вулиці, а під фразою «у районі площі Ринок» йшлося про території поблизу.

Другий – Львівська міська рада проігнорувала ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Вона не погодила детального плану території в Міністерстві культури та інформаційної політики. І також не поінформувала про нього Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Верховному Суді зазначили, що територія, охоплена площами Ринок та Адама Міцкевича, 9 включена до охоронної зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так, рештки будівлі, які були на ділянці, не є пам’яткою культурної спадщини. Але територія, вважають судді, розташована в історичному ареалі Львова. І тому міська рада повинна була дотриматись закону «Про охорону культурної спадщини».

Відтак, відповідно до постанови Верховного Суду від 7 грудня № 370/142/20, визнано протиправною та нечинною ухвалу Львівської міської ради від 19 вересня 2019 року № 5476 «Про затвердження детального плану території у районі площі Ринок» в частині затвердження детального плану території, що стосується площі Адама Міцкевича, 9 у м. Львові. Постанова набрала законної сили з дати її прийняття, є остаточною та не може бути оскаржена.

Зазначимо, на площі Адама Міцкевича, 9 готель висотою 25 метрів будує ТОВ «Центр розвитку нерухомості». За даними бізнес-платформи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу відомого бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» – мережа заправок «ОККО».

Право власності на ділянку під готель фірма «Центр розвитку нерухомості» остаточно отримала в 2005 році. Будівництво розпочали аж 2020 року, після чергового дозволу від виконавчого комітету.

Ухвалу «Про затвердження детального плану території в районі площі Ринок», де йдеться про площу Адама Міцкевича, депутати міської ради погодили у вересні 2019 року.

ЛОО НСХУ та ІКОМОС опісля позивалися, щоб суд скасував частину. Пізніше львівські активісти також намагалися скасувати її повністю, однак наразі їм це не вдалося.

Про заборону будівництва цього готелю виносило припис також Міністерство культури та інформаційної політики, проте у листопаді цього року суд їх скасував.

Додамо, попередній будинок №9 на площі Міцкевича спорудили у 1839 році за проєктом архітектора Вільгельма Шмідта. 130 років тому у ньому був магазин світильників Рудольфа Дітмара, який першим у світі почав виробництво гасової лампи. Пізніше у цьому будинку розташувалися редакція газети, спортивний клуб, салон мод, а також торгували делікатесами. У 1930-роках тут працював Львівський союз артистів-пластиків, пізніше – Спілка художників, художньо-виробничий комбінат Художнього фонду та дитяча художня школа. У 1991 році пожежа знищила будинок №10 на площі Міцкевича, і вплинула на сусідній будинок, де стався обвал. Тому в 1997 році будинок №9 розібрали.

Фото lviv.nashigroshi.org, lviv.nashigroshi.org