Новим головою Верховного Суду обрано Всеволода Князєва.

Пленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового голову Верховного Суду – секретаря Великої палати ВС суддю Всеволода Князєва. Він займе посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Украна".

За суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддало 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука – 7 суддів.

Отже, більшістю голосів пленум Верховного Суду обрав новим головою суду Князєва.

На пленумі були присутні 169 суддів Верховного Суду, 163 бюлетені були визнані дійсними. 9 суддів не підтримали жодного з трьох кандидатів на посаду голови суду. Рішення вважається ухваленим за підтримки кандидата більшістю голосів.

"Пленум Верховного Суду постановляє обрати головою Верховного Суду терміном на 4 роки з 1 грудня 2021 року суддю Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича", – сказала голова Верховного Суду Валентина Данішевська. За таку постанову проголосували "за" 160 суддів, голосів "проти" не було.

Князєв склав присягу члена Вищої ради правосуддя як голова Верховного Суду та подякував суддям за підтримку, запевнивши, що докладе всіх зусиль, щоб виправдати сподівання суддівського корпусу.

"Я поговорю з кожним суддею, з'ясую всі проблеми, і всі разом ми рухатимемося вперед. Ми побудуємо сильну судову владу", – заявив Князєв.

Натомість Валентина Данішевська додала: "Сподіваюся, за той час, який у мене залишається, передати всі повноваження... Я попрацюю над тим, щоб ви не відчули цього переходу, і Всеволод Сергійович був готовий до виконання цих функцій".