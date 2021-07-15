Президент подасть скаргу на рішення Верховного суду про Тупицького.

Офіс Президента України подаватиме скаргу на рішення Верховного суду у справі Олександра Тупицького, котрого Володимир Зеленський силкується усунути з посади судді Конституційного суду шляхом скасування указу про призначення. На Банковій стверджують, що Тупицький не потрапить до КС у найближчий рік.

Про це сказав представник Президента у КС, народний депутат Федір Веніславський у коментарі УНІАН.

"Тупицький не може йти в Конституційний Суд, бо рішення суду не набрало чинності. Він не має правових підстав жодних для того, щоб він зараз якимось чином намагався потрапити до Конституційного суду України", – сказав Веніславський.

Він наголосив, що рішення Верховного суду України ще не вступило в законну силу. Веніславський зазначив, що буде подано апеляцію до Великої палати Верховного суду.

"Я переконаний, що є правові підстави для того, щоб Велика палата Верховного суду визнала це рішення, яке було ухвалено вчора, незаконним і скасувала його". Веніславський наголосив, що "буде апеляційне оскарження в апеляційній інстанції, якою є Велика палата ВСУ", – сказав Веніславський.

14 липня Касаційний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду України.

У відповідь на Банковій заявили: "Президент України використає всі конституційні механізми для того, щоб захистити процес реформ у нашій державі та забезпечити повне функціонування законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів".

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Зеленський розпочав боротьбу ппроти Тупицького після того, як Конституційний суд скасував низку норм українського антикорупційного законодавства, зокрема, щодо вимог декларування та відповідальності за неправдиві декларації. Згодом правоохоронці активізували розслідування кримінальних справ, фігурантом котрих здавна був Тупицький.