Суд поставив крапку у 87-окрузі: Василь Вірастюк переміг леґітимно.

Велика палата Верховного Суду визнала правомірними дії Центральної виборчої комісії з встановлення результатів виборів в окрузі №87 правомірні і скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

"Велика палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 та 26 травня. Виходить, що Велика палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови комісії від 19 травня 2021). Суд залишив у силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО № 87 (і пункти 1-2 постанови комісії від 19 травня 2021 року)", – ідеться у повідомленні.

Сам Вірастюк написав у Facebook, що він дякує за остаточне рішення своїм адвокатам, самій ЦВК і Верховній палаті Верховного Суду. "Мені до тривалих змагань не звикати", – прокоментував кандидат.

22 квітня ЦВК офіційно визнала перемогу Василя Вірастюка на довиборах до парламенту в окрузі №87, які відбулися 28 березня.

2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка і визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів.

19 травня ЦВК, враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного Суду, ухвалила рішення про визнання Вірастюка обраним за результатами довиборів без урахування результатів голосування на шести дільницях, на яких за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

Верховний Суд на засіданні в неділю, 23 травня, скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня 2021 року про встановлення результатів виборів та визнання Вірастюка обраним депутатом.

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду, який скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 року.