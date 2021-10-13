Верховний Суд зобов'язав єпархію УПЦ (МП) звільнити будівлю у Франківську.

Верховний Суд України зобов'язав Івано-Франківську єпархію УПЦ Московського патріархату звільнити приміщення на вулиці Чорновола, 6 в Івано-Франківську. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Після звільнення приміщень будівля перейде у постійне користування департаменту освіти і науки міської ради.

«Суди тягнулися роками, але тепер маємо остаточне рішення на користь міста. Тож тепер там буде дитячий садок», — повідомив Руслан Марцінків.

Зазначимо, суперечка між міською владою та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) тривала понад чотири роки. Річ у тому, що 11 років тому місцева єпархія УПЦ (МП) отримала земельну ділянку на вул. Довженка для будівництва храму з умовою, що після завершення будівництва церква поверне громаді приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, перетвореного тимчасово на храм. Однак цієї домовленості не дотрималися. Тоді міська рада звернулася до суду.

У жовтні 2019 року Львівський апеляційний господарський суд зобов’язав згадувану єпархію звільнити приміщення. У вересні 2020 року Господарський суд Івано-Франківської області повернув у власність Івано-Франківська приміщення на вулиці Чорновола, 6-Б.

Івано-Франківська єпархія УПЦ подала апеляцію в Господарський суд області, який її не задовольнив, а згодом Західний апеляційний господарський суд у постанові від 14 вересня 2021 року також скасував апеляцію єпархії УПЦ (МП).

Фото report.if.ua, facebook.com/ruslan.martsinkiv