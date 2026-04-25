Про повітря

Василь МАХНО

 

«Тримайся!», – кажуть. Озираюся довкіл –

і питаю сам себе і порадників: «За що?»,

а тоді міркую: «За кого чи за чий лікоть?».

Довкіл лише синє повітря і луна моїх запитань.

Торохтить одномоторний літачок –

але він вміє триматися за повітря.

 

І мартини вміють, і зграйка дроздів, і весняний джміль.

От вміють та й усе. Без льотних училищ,

без називання повітря – повітрям,

без припасовування собі крил. Навіщо?

Якщо вони в них є. Якщо крило плюс повітря

дорівнює вмінню літати, тобто триматися.

 

Власне триматися треба. Мусить бути опора.

По довгій мандрівці уздовж берега – усвідомлюєш,

що повітря не стіна і не поруччя. Воно

забиває тобі рот і ніздрі, штовхає в спину,

воно не має стежок, ні коридорів. Воно

підтримує крила чи крила тримаються на ньому,

 

як фундамент на цементі? Далі – більше.

Якщо не взяв розкладне пластмасове крісло,

то сідай на пісок. Якщо не запасся папером,

то пиши пальцем в повітрі. Якщо не має крил,

то ходи ногами. Як усе розмірено і яке ж

воно непевне, не постійне, миттєве.

 

А якщо напишеш, то не знаєш для чого.

А якщо присядеш відпочити, то шлях видовжується.

А  якщо захочеш полетіти, то джміль

тобі накаже: сиди і не рипайся. Ще один

до польотів! І ти, не знаючи на що спертися,

сидиш на піску і милуєшся хмарами.

 

Ніщо не наше, ніщо не твоє та й ніщо не моє.

Дім, у якому мешкаєш – не наплечник.

Меблі – порозсихаються, комп’ютер – вигасне,

книжки – зістаріються. Вони теж не мають

опори. Не мають крил, не мають мети.

Ти їх придбав, привіз і залишив на призволяще:

 

вони теж належать повітрю. Бо повітря

наповнює кімнати, годує їх, підтримує.

А тобі ні на що спертися. Лікоть западає

в повітря, нога вгрузає в повітря. Літери

й ті можуть, спурхнувши, залишити списані

тобою аркуші. А як же Земля,

 

що описує своє щорічне еліптичне коло

й летить без крил в космічній порожнечі?

І ми всі з нею летимо: і мартини, і літак,

і джмелі. Мій дім, мій вірш і мої сумніви.

Ми усі летимо і дивуємося: нащо стільки

повітря і що це за одночасний політ?

 

 

 

25.04.2026

