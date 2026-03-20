Буддійський монах

Заламані кінці дахів найближчих пагод,

і список заборон, і зеленавий пагорб,

і роздуми ріки, і наслухання тиші,

і власна худорба, і тлустість Будди:

просвітлення, яке тебе пробудить;

і страх життя, яке тебе залишить

в звучанні снів, записаних санскритом,

в яких дзвінка вода, в яких мурахи ситі,

самотність серед гір в монастирі

і споглядання днів і внутрішніх гармоній,

бажань притлумлених і заздрісних гормонів

на дні душі і космосу вгорі.

Такий твій шлях, в якому все зійдеться.

Мовчання, у якому все стається.

Зима, в якій випробування тіла

і духа, звісно, та хіба зрівняти

самозаглиблення ув пурпурових шатах

із тим, що миска рижу запахтіла,

наближуючи світ мирян й спокуси,

які тут порахунки – та й не мусиш

живити тіло, йти, триматись знову

за слів обітниці, за сказане й прожите,

ми всі несемо, що дано носити.

І бачим як пастух жене корову,

як поспіша мураха в дім чи з дому

їй знаним шляхом – нам це все відомо

і одночасно, знаючи – не знаєм.

То що в санскриті, що в сувоях давніх,

які ознаки власних дій і карми,

які слова залишаться із нами?

Твій шлях стрімкий: ріка чи бистра думка

й повільний водночас, як линва звуку,

й обмежений, як переліт птахів.

Ти дивишся на світ, в свої глибини:

повітря пропливає, як хвилини,

й ріка тече вздовж синіх берегів.

Ніщо не залишається незмінним.

Світ не обмежать монастирські стіни.

Ні проголодь, ані щемкий санскрит.

Єдиний шлях, який пройшов й обдумав –

незмінні числа, їх незмінна сума,

із зібраних думок і хлібних крихт.