Ви потрібні одне одному

Майкл Мишкало

Я спочатку не міг зрозуміти, що в цій сцені не так. Старші жінки (дуже старші – категорія шістдесят плюс), всі як одна бадьорі такі, у всіх сивина, акуратна укладка чи стрижка, всі вийшли з автобуса і дружно потопали в напрямку палацу – їх привезли на екскурсію. Вони всі були приблизно одного віку. Таку гомогенність я спостерігав у Британії потім не раз на вулицях, у супермаркетах, парках, музеях, навіть на пляжі та в пабі. Ніякої розмаїтості віку і статі, як у нас в Україні на вулицях і в магазинах, не було – окремо ідуть чи гуляють покоління батьків, покоління дідів, покоління дітей і внуків. Я жодного разу не бачив старших людей, які б були з малими дітьми, як це у нас, та взагалі з дітьми, – десь йшли з ними, тримали їх за руки. Чи дорослих дітей разом зі своїми старими батьками.

 

 

Допускаю, що я бачив не все. Допускаю, що є винятки. Але ще в 1993 році наш американський викладач в університеті сказав: «Я заздрю вам – ви зберегли сім’ї, коли всі три покоління разом, коли старші не відсунуті на задвірки життя. У нас в Америці культ молодості». 

 

З того часу багато що у нас змінилося, і розрив між поколіннями став суттєво більшим, і відчуження літніх людей помітним – але такого чіткого поділу на вікові групи, як у них, звичайно, немає. Хоча, здається, який досвід може передати своїм внукам, чиє життя проходить у смартфоні, дід, чиє дитинство пройшло в часи, коли телефону – стаціонарного телефону – не було навіть на стіні? Дід, чиє дитинство минуло в селі, де він виріс на природі, пас корову, збирав ягоди і гриби, працював у полі й саду і ловив рибу в річці, в ставку… 

 

Мій двоюрідний брат довів, що це не так – і його приклад не є якимсь винятком. Він і так проводив з внуками досить багато часу, часто не власної волі («тату, забери дітей з садка, забери зі школи, з тренування»), але коли вони під час однієї з поїздок не сказали, а прокричали, не приховуючи свого захоплення і здивування: «Діду, діду, дивись – корова!» – він був злегка шокований. «Це звучало так, ніби вони побачили верблюда». Як вийшло так, що вони не бачили живої корови? А власне, де вони могли її бачити? В його брата, який залишився жити на батьківській хаті в селі, також корови немає – є коза, бо деколи йому внуків зі Львова привозять. В усьому селі корови немає. Його внуки бачили в цирку тигрів, левів, поні, зебру, слонів, про мавп навіть мова не йде – але корови в цирку немає. І що там корова – вони ніколи не збирали грибів, живої риби ніколи не тримали в руках і бачили її хіба в акваріумі в магазині. Їхні батьки весь час на роботі – працюють. Дід відвіз внуків у ліс, навчив, як збирати гриби, ягоди, трави, показав, як збирають березовий сік, як розпалити вогонь, як спекти бульбу – вони вперше скуштували, яка та печена бульба на смак. Дід відвіз їх на рибалку, на першу рибалку в їхньому житті, і розказав (показати не вдалося – де ж її взяти, ту корову?), як він у їхньому віці пас не корову – корів, ціле стадо корів. 

 

Хоч би скільки ми дивилися на той же екран і знали багато чого теоретично – є тактильні відчуття, яких не передати словами. Є досвід, знання, які передаються тільки так – я покажу тобі, а ти дивись і роби як я. Є речі, які пам’ятають і знають тільки ті, хто прожив – не прочитав, не вивчив з книжок, а прожив. «Я розкажу тобі, як то було насправді».

 

Покоління батьків їхніх батьків. Спілкуючись з ними, діти ростуть більш стійкими психологічно, мають вищий рівень самооцінки, легше переживають кризові ситуації. Наука пояснює це так, що дід не розв’язує їхніх проблем – він транслює одне: «Світ існував до тебе – і він надійний». Це взаємно. Як свідчить статистика, літні люди, які регулярно контактують з онуками, живуть довше. Рівень когнітивних функцій у них вищий. Ризик деменції – нижчий. Рівень депресії – менший. Онук на руках – це терапія. Як передати той стан, коли ти тримаєш за руку п’ятирічну дитину, хлопчика, і розказуєш йому: «Дивись, це качалка, вона викачує нафту – мій дідо називав її “кивак”». Він слухає твою розповідь з таким інтересом, з такими очима… Коли йому буде п'ятнадцять, всього цього не стане – у нього будуть зовсім інші інтереси і питання, час мине. Але поки в нього є ці сто запитань «а що то? а як? а коли? а чому?», йому з вами цікаво і ви потрібні один одному. Особливо в наш час, коли в країні війна.

 

 

21.04.2026

Мислення як дорога до мовчання
Олена Роман
Шлях моєї думки починається з «Польової дороги» Гайдеґґера, відтак веде до роману Ласло Краснагоркаї «На півночі – гора, на півдні – озеро, на заході – дороги, на сході – річка»...
20.04.26 | | Штука
Акушери тиші: як  народжується слово та звук
Олег Яськів
Роздуми науковців про Бога і Красу довкола тексту Ґадамера і музики Пярта
18.04.26 | | Дискурси
Ек-Балам, Вальядолід і Guerra de Castas
Василь МАХНО
Коли час належить виключно тобі, то, відчуваючи свого роду оте розлите в повітрі умиротворення, поринаєш у спомини і споглядання...
18.04.26 | | Дискурси
Гвинтівка Ернеста Гемінґвея
Сергій ГЕРМАН
Відвага не продається з інших причин: на довершений образ цінники не ліплять. Як і на правду, справедливість, гідність, людяність. 
17.04.26 | | Дискурси
Орбан політично помер. Хай живе «Орбан 2.0»?
Максим МУЛЯР
Відхід Орбана з владного Олімпу все ще не означає, що в Брюсселі або в Києві можуть полегшено зітхнути. У Рада ЄУ того й дивись, хтось примірить на себе орбанівську машкару.
17.04.26 | | У світі
Вільна каса
Сергій Терепищий
Поставте сучасного студента перед вибором: онлайн-курс або авторський курс наживо. Прогноз невтішний: масовий студент обере перше. І не через лінощі – через страх.
17.04.26 | | Дискурси
Життя насліпо, повний контакт, мама, дзядзьо і багато зайвого
Тарас Прохасько
Навчитись відчувати світ, темний світ, світ перешкод і захистів...
16.04.26 | | Дискурси
Малярство Юрія Матвієнка
Ірина Гаймус
Івано-Франківська галерея Підземний Перехід «Вагабундо» до 17 квітня 2026 демонструє другу персональну виставку живопису Юрія Матвієнка «Композиції», укладену з творчих пошуків у стилістиці пізнього модернізму.
16.04.26 | | Штука

