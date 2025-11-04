Українець, підозрюваний у підриві «Північних потоків», оголосив голодування в італійській в'язниці.

Сергій Кузнєцов чекає остаточного рішення щодо його можливої екстрадиції до Німеччини на вимогу тамтешньої прокуратури.

 

 

Громадянин України Сергій Кузнєцов, підозрюваний у причетності до підриву газогонів «Північний потік» і «Північний потік – 2» у Балтійському морі, оголосив голодування у в'язниці суворого режиму в Італії, де він очікує на рішення щодо екстрадиції до Німеччини. Про це повідомила італійська інформаційна агенція Agenzia Nova з покликом на слова адвоката українця Ніколи Канестріні (Nicola Canestrini).

 

«Захист повідомив відповідні органи про голодування, оголошене його клієнтом, колишнім українським офіцером, який утримується у в'язниці суворого режиму в Італії в очікуванні рішення щодо європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною у так званій справі “Північного потоку”», – йдеться у заяві адвоката. За словами Канестріні, Кузнецов відмовляється від їжі з 31 жовтня.

 

Адвокат пояснив, що Кузнєцов вимагає поваги до його основних прав, «включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання під вартою та рівне ставлення з іншими ув'язненими щодо побачень з родиною та доступу до інформації». Канестріні наголосив, що з моменту арешту 22 серпня 49-річний Кузнєцов не отримував їжі, «відповідної до його стану здоров'я».

 

Нагадаємо, що Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні на узбережжі Адріатичного моря 21 серпня на запит федеральної прокуратури Німеччини. За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою зі семи осіб, у тому числі чотирьох водолазів. Для здійснення плану підриву вони орендували у Німеччині яхту під назвою Andromeda і вийшли на ній у Балтійське море. За даними газети The Wall Street Journal, Кузнєцов – відставний капітан Збройних Сил України.

 

16 вересня суд в Болоньї ухвалив екстрадувати Сергія Кузнєцова до Німеччини. 15 жовтня Верховний суд у Римі несподівано скасував рішення нижчої інстанції про екстрадицію та скерував справу на повторний розгляд до іншого суду. 27 жовтня італійський суд знову схвалив екстрадицію. Адвокат Нікола Канестріні заявив, що захист ще має намір оскаржити вирок у Верховному суді Італії, найвищій судовій інстанції країни.

 

04.11.2025

