Італія остаточно ухвалила видати Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північного потоку».

Сергій Кузнєцов, який наразі перебуває в італійській в’язниці, має бути переданий Німеччині протягом 10 днів.

Касаційний суд Італії, найвища судова інстанція країни, остаточно підтвердив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у справі про вибухи на газогонах «Північний потік» і «Північний потік – 2» громадянина України Сергія Кузнєцова. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова адвоката підозрюваного Ніколи Канестріні (Nicola Canestrini).

За словами захисника, 49-річного Сергія Кузнєцова мають передати ФРН протягом 10 днів. Ймовірно, він постане перед судом у Гамбурзі. Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує українця у співучасті у скоєнні вибухів на газогонах і у «підривній діяльності проти конституційного ладу».

Це вже другий розгляд апеляції на рішення щодо видачі Німеччині українського громадянина. Раніше касаційний суд задовольнив скаргу адвоката підозрюваного та скерував справу на повторне слухання, яке знову завершилося ухвалою про екстрадицію.

Нагадаємо, що Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні на узбережжі Адріатичного моря 21 серпня на запит федеральної прокуратури Німеччини. За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою зі семи осіб, у тому числі чотирьох водолазів. Для здійснення плану підриву вони орендували у Німеччині яхту під назвою Andromeda і вийшли на ній у Балтійське море. За даними газети The Wall Street Journal, Кузнєцов – відставний капітан Збройних Сил України.

16 вересня суд в Болоньї ухвалив екстрадувати Сергія Кузнєцова до Німеччини. 15 жовтня Верховний суд у Римі несподівано скасував рішення нижчої інстанції про екстрадицію та скерував справу на повторний розгляд до іншого суду. 27 жовтня італійський суд знову схвалив екстрадицію.