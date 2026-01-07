Країни-учасники «Коаліції рішучих» і США на зустрічі в Парижі надали надійні безпекові гарантії Україні.

Франція і Велика Британія підписали угоду з Україною про розміщення там миротворчих військ після припинення вогню.

 

 

Лідери країни-учасниці «Коаліції рішучих» і Сполучені Штати на зустрічі в Парижі у вівторок, сьомого січня, підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Ці гарантії діятимуть за зразком статті 5 НАТО про колективну оборону.

 

«Сьогодні ми досягли значного поступу, що відображено в Паризькій декларації, яка надає надійні гарантії міцного миру. У цій заяві "коаліції рішучих" вперше визнається оперативне зближення між 35 країнами, які входять до об'єднання, а також Україною та США. Ми говоримо про надійні гарантії безпеки», – президент Франції Емманюель Макрон, підбиваючи підсумки зустрічі, в якій взяли участь лідери майже 30 західних країн, а також представники Туреччини, Австралії, Японії та Нової Зеландії.

 

Французький лідер перерахував окремо узгоджені пункти. Серед них – моніторинг припинення вогню під керівництвом США, довгострокове постачання України озброєннями для оборони та робота над ухваленням зобов'язувальних угод щодо підтримки країни у разі повторного нападу Росії в майбутньому.

 

Окрім цього, Київ, Париж та Лондон підписали декларацію про наміри, яка, за словами прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, «створює правову основу» для розміщення британських, французьких та інших партнерських військ в Україні після припинення вогню. «Це найважливіша частина нашого непохитного зобов'язання підтримувати Україну у довгостроковій перспективі», – зазначив Стармер. Він також повідомив, що Велика Британія та Франція з початком режиму припинення вогню створять «військові центри» по всій Україні та «побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військової техніки».

 

Говорячи про участь Німеччини, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що його країна може, наприклад, розмістити свої війська на території сусідньої з Україною країни НАТО, наприклад у Польщі, Румунії, Угорщині та Словаччині. «Хочу сказати від себе та від імені федерального  уряду: ми в принципі нічого не виключаємо», – зазначив Мерц.

07.01.2026

